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1919 kişi organ bağışçısı oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.05.2019 13:33 | Son Güncelleme

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100.

1919 kişi organ bağışçısı oldu

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılı anısına düzenlenen "19 Mayıs 1919 anısına 100. yılda 1919 organ bağışçısı" kampanyasında hedefe ulaşıldı.
Kampanya kapsamında Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda hastaneler, kışlalar, polis okulu, alışveriş merkezleri ve şehir merkezinde halkımızın rahat ulaşabileceği alanlarda açılan stantlarda 19 Mayıs tarihine kadar halkımızın organ bağışları kayıt altına alındı. Kampanya hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğümüz iş birliğiyle hem Milli Mücadelemizin 100. yılında böyle anlamlı bir kampanya yapmak hem de organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak için 19 Mayıs 1919’un anısına 100. Yılda 1919 Organ Bağışçısı kampanyasını mayıs ayı itibariyle başlatmıştık ve hedefe ulaştık” dedi.
Bağışçıların ilgisinden oldukça menün kaldığını ifade eden Oruç, şunları söyledi:
“Sevinerek söylemek istiyorum ki 19 Mayıs tarihi itibariyle halkımızın büyük desteği, müdürlüğümüz ve Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğümüz çalışanlarının özverili çalışmalarıyla Milli Mücadelemizin 100. yılında kampanyada hedeflenen 1919 organ bağışçısı hedefine ulaştık. Ülkemizde organ naklindeki en büyük sıkıntı organ bağışının azlığıdır. Organ bağışını artırıp, bu konudaki toplum duyarlılığı korumak Sağlık İl Müdürlüğümüzün en önemli hedefleri arasındadır. Herhangi bir nedenle organ yetmezliğine giren hastaların tek geçerli ve sağlıklı tedavi yöntemi organ naklidir. Türkiye’de yaklaşık 30 bin kişi herhangi bir organ ve dokuya ihtiyacı olarak beklemektedir ve bu hastalarımızın bir yıl içinde yaklaşık 2 bin 500’ü ihtiyaçları olan organ bulunamadığı için hayatlarını kaybetmektedir. Biz de bu kampanyada olduğu gibi bu konuda, toplumsal farkındalık oluşturmak, organ bağışını artırmak için yıl boyu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda 2019 yılı ilk 5 aylık dönemde ilimizde 20 bin kişiye organ bağışı ve organ nakli konularında eğitim verildi. Bu çalışmalarımız sonucunda 19 Mayıs 2019 tarihi itibariyle Samsun’da organ bağışçısı sayısı 18 bin 326’dır. Bu anlamlı kampanya vesilesiyle organ bağışında bulunmak, bir hayat kurtarmak isteyen tüm Samsunluları İl Sağlık Müdürlüklerine, devlet hastanelerine, özel hastanelere, Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezimize, Toplum Sağlığı Merkezlerine, Aile Sağlığı Merkezlerine organ bağışında bulunmak üzere davet ediyorum.”

1919 kişi organ bağışçısı oldu

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