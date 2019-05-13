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1919 metre Türk bayrağı ile şehir turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 22:53 | Son Güncelleme

SAMSUN’da 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı, halkın omzunda şehir turuna çıkarıldı.

Tayfur KARA/SAMSUN (DHA)- SAMSUN’da 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı, halkın omzunda şehir turuna çıkarıldı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı nedeniyle Türkiye'nin en büyük spor ve gençlik festivali Koç Spor Fest'in 2019 Bahar Oyunları Samsun'da başladı. Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Koç Holding'in iş birliğiyle planlanan '19 Mayıs'ın 100'üncü yılında, Yürüyoruz Yolunda' temalı büyük halk yürüyüşü yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından Samsun'a gelen gençler, 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı.

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