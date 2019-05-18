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1919 metrelik dev bayrak yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 20:10 | Son Güncelleme

Samsun’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100.

Samsun’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yılı kutlamaları kapsamında, 1919 metrelik ‘Bayrak Yürüyüşü’ yapıldı.
Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün organize ettiği, Samsun Valiliği’nin desteklediği sahil yolundaki yürüyüşte 1919 metrelik Türk bayrağı açıldı. Atakum ilçesinde bulunan Çobanlı İskelesi’nden başlayan yürüyüş sahil boyunca devam ederek Atakum Gençlik Merkezi’nde son buldu.
Yürüyüş hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Çok büyük bir ana şahitlik ettik. 19 Mayıs’ta da büyük bir coşkuya şahitlik edeceğiz. Burada olmak, on binlerle birlikte bu yürüyüşü gerçekleştirmek, Türkiye’ye önemli mesajlar vermek bizim için çok anlamlı. Türkiye’nin dört bir yanından ilimize gelmiş misafirlerimizle birlikte ay-yıldızlı bayrakların gölgesinde bir yürüyüş gerçekleştirdik. 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk adımını attığı bu şehirde, kurtuluşun başladığı bu öncü şehirde 100 yıl sonra bugün çok güçlü mesajlar verilecek. 19 Mayıs’ta da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan burada olacak. 100 yıl öncesini anlamaya ve anlamlandırmaya yönelik çok önemli başlıklara değinecek. Kutlamaları büyük bir coşkuyla yapacağız” dedi.
Etkinlik daha sonra Yeşilyurt AVM meydanındaki çeşitli programlarla geç saatlere kadar devam etti.
Yürüyüşe ayrıca Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve vatandaşlar katıldı.

1919 metrelik dev bayrak yürüyüşü

1919 metrelik dev bayrak yürüyüşü

1919 metrelik dev bayrak yürüyüşü

1919 metrelik dev bayrak yürüyüşü

1919 metrelik dev bayrak yürüyüşü

1919 metrelik dev bayrak yürüyüşü

1919 metrelik dev bayrak yürüyüşü

1919 metrelik dev bayrak yürüyüşü

1919 metrelik dev bayrak yürüyüşü

1919 metrelik dev bayrak yürüyüşü

1919 metrelik dev bayrak yürüyüşü

1919 metrelik dev bayrak yürüyüşü

1919 metrelik dev bayrak yürüyüşü

1919 metrelik dev bayrak yürüyüşü

1919 metrelik dev bayrak yürüyüşü
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