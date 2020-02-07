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  4. 1920'lerden günümüze... Fotoğraf arşivi dijital medyada

1920'lerden günümüze... Fotoğraf arşivi dijital medyada

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 20:53 | Son Güncelleme

İletişim Başkanlığı, 1920’lerden günümüze uzanan İletişim Başkanlığına ait fotoğraf arşivini Instagram hesabından paylaştı.

İletişim Başkanlığı, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “1920’lerden günümüze uzanan İletişim Başkanlığına ait fotoğraf arşivi https://www.instagram.com/iletisim/ Instagram hesabında gün yüzü çıkmaya devam ediyor.

1920'lerden günümüze... Fotoğraf arşivi dijital medyada

Türkiye’nin farklı şehirlerinden günlük yaşama ilişkin çarpıcı kareler geçmişten günümüze bir köprü oluşturuyor.
Analog fotoğraflardan dijitale aktarılan fotoğraflarla sanal alemde tarihe bir yolculuk yapma imkanı sağlıyor” ifadelerine yer verdi.
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Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanlığı fotoğraf arşivi

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