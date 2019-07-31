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1922 Konyasporlu futbolcuları taşıyan otobüs virajı alamadı, kazada yaralanan olmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 18:19 | Son Güncelleme

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden 1922 Konyaspor futbolcularını taşıyan otobüs, takımın kamp yaptığı Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde kaza yaptı.

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden 1922 Konyaspor futbolcularını taşıyan otobüs, takımın kamp yaptığı Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde kaza yaptı. Kazada yaralanan olmadı.

Olay, öğle saatlerinde Kızılcahamam’da meydana geldi. Yeni sezon hazırlıkları için Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Spor Kompleksi’nde antrenman yapan 1922 Konyaspor takımı, öğle saatlerinde takım otobüsüyle otele dönmek için yola çıktı. İçinde 29 kişinin bulunduğu 42 KS 981 plakalı otobüs, Soğuksu Milli Parkı yakınlarındaki yolda bir virajı alamayıp şarampole düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Kazada kimse yaralanmazken, otobüste hasar meydana geldi.
Teknik heyet ve futbolcular, çeşitli araçlarla otele taşınırken otobüsün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
- Otobüsten görüntü
- Olay yerinden görüntü
- Genel detay
Haber-Kamera: Mustafa ÖZDEMİR/KIZILCAHAMAM, (Ankara), (DHA)

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