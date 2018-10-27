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1923 kadın 20 milyon ilmekle Türk bayrağı ördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 17:39 | Son Güncelleme

Bursa'nın Yıldırım Belediyesince Cumhuriyetin ilanının 95'inci yıl dönümünü dolayısıyla hayata geçirilen proje kapsamında, 1923 kadın 20 milyon ilmekten oluşan Türk bayrağı hazırladı - Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali: - "2023'e de atıfta bulunarak 1923 kişi al bayrağımızı 20 milyon ilmek atarak ördü. Bu güzellik için 9 yaşındaki çocuklarımız da 90 yaşındaki ninelerimizin de emeği var" - "1923 kişinin el emeği 600 metrekarelik al bayrağımızı inşallah 29 Ekim Pazartesi akşamı Yıldırımlı hemşehrilerimizle birlikte paylaşacağız"

Bursa'nın Yıldırım Belediyesi tarafından Cumhuriyetin ilanının 95'inci yıl dönümünü dolayısıyla hayata geçirilen proje kapsamında, 1923 kadın 20 milyon ilmekle Türk bayrağı ördü.

Belediye tarafından tığ ve ip temin edilen kadınlar, 2 ay sürede 600 metrekarelik bayrağı örerek sergilenmeye hazır hale getirdi.

Aralarında çocuk ve gözleri görmeyen gönüllü katılımcıların da bulunduğu 1923 kadının 20 milyon ilmekle ördüğü Türk bayrağı, 29 Ekim'deki kutlamalar kapsamında ilçede bulunan Bayrak Meydanı'nda sergilenecek.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin millet iradesinin en önemli teminatı olduğunu ifade etti.

Sadece Cumhuriyetin 95'inci yıl dönümünü kutlamadıklarını vurgulayan Edebali, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda 3 kıtaya hükmetmiş cihan imparatorluğu Osmanlı Devleti'mizin de 719'uncu yıl dönümünü kutluyoruz. Yani biz kadim bir medeniyetin temsilcileriyiz ve hatta Anadolu topraklarını bize yurt edinen Malazgirt Zaferi'nin de 947'nci yıl dönümünü hep birlikte kutlayacağız. Malazgirt, Osmanlı'nın kuruluşu ve Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü pazartesi günü Yıldırımlı hemşehrilerimizle birlikte Bayrak Meydanı'nda kutlayacağız. Bu coşkuya tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz."

Edebali, Cumhuriyetin çok önemli kazanımları olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Cumhuriyeti temsil eden, birlik beraberliğimizin yegane teminatı bizim al bayrağımız. 2023'te de Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünü kutlayacağız. Biraz 2023'e de atıfta bulunarak 1923 kişi al bayrağımızı 20 milyon ilmek atarak ördü. Bu güzellik için 9 yaşındaki çocuklarımızın da 90 yaşındaki ninelerimizin de emeği var. 1923 kişinin el emeği 600 metrekarelik al bayrağımızı inşallah 29 Ekim Pazartesi akşamı Yıldırımlı hemşehrilerimizle birlikte paylaşacağız.

Bu çalışmayı 1923 kişiyle yaptık ama belki 5 bin 923 kişi çalışmaya katılmayı arzu etti. Biz sayıyı 1923 ile sınırlandırdığımız için günler öncesinden hazırlıklar başladı. Mahalle konaklarımızda ekiplerimizin denetiminde bütün parçalar dağıtıldı. Herkesin çok büyük emeği var. İnşallah o emeği hep birlikte paylaşacağız."

Edebali, bayrağı Mimar Sinan Spor Kompleksi'nde tuttuklarını, etkinlikten sonra da istişare heyetlerinin ortak kararıyla muhafaza edilecek bayrağı belli dönemlerde sergileyeceklerini sözlerine ekledi.

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