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1923 Manisalı Harmandalı oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 14:33 | Son Güncelleme

Manisa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 1923 vatandaş aynı anda oynadıkları Harmandalı ile kendilerine hayran bıraktı.Manisa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları düzenlenen etkinliklerle devam ediyor.

Manisa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 1923 vatandaş aynı anda oynadıkları Harmandalı ile kendilerine hayran bıraktı.
Manisa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları düzenlenen etkinliklerle devam ediyor. Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden kutlamalarda çeşitli gruplar tarafından halk oyunları gösterileri sergilendi. Çeşitli yörelerden sergilenen halk oyunları gösterilerinin ardından meydanı aralarından öğrencilerin de bulunduğu 1923 zeybek meydanı doldurdu. 1923 zeybek aynı anda oynadıkları Harmandalı gösterisiyle kendilerine hayran bıraktı. Zeybekler gösterinin sonunda izleyenler tarafından büyük alkış aldı.
Gösterilerin ardından konuşan Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Bugün çok mutlu bir günümüz. Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü büyük bir heyecan ve coşkuyla yaşıyoruz. Bugün de 1923 vatandaşımız öğrencilerimizle birlikte zeybek gösterisi sundu. Zeybek de bizim, horon da bizim. Çünkü Anadolu’nun güzellikleri bu. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, çok güzel bir gösteri sundular" dedi.
Cumhuriyet’e sahip çıkacaklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Cumhuriyet Bayramımızı bugün kutluyoruz. Daha nice nice 1923’leri, bu ülke yaşayacaktır. Biz geleceği emanet edeceğimiz bu çocuklarımızı kucaklamaktan çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Onlara sahip çıkacağız, bu Cumhuriyet’e sahip çıkacağız. Milli beraberlik duygusu içerisinde kendine olan öz güvenini geliştirmiş bir gençliği geleceğe taşımak bizim en büyük görevlerimiz arasında" dedi.
Gösterilerin ardından Manisa protokolü Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk kitabını dağıttı.

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