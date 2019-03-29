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194 bin sandıkta oy kullanılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 17:47 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ülke genelinde 57 milyon 58 bin 636 seçmenin,  194 bin 664 sandıkta oy kullanacağını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ülke genelinde 57 milyon 58 bin 636 seçmenin, 194 bin 664 sandıkta oy kullanacağını açıkladı.

YSK, 31 Mart yerel seçimlerinde oyların geçerli sayılması için belirlenen şartları açıkladı. Buna göre seçmenin yanında TC kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı gibi bir belgenin bulunması gerekiyor. Sandık görevlisine kimliğin teslim edilmesinin ardından seçmenler, oy pusulaları ve zarf ile oy verme kabinine girecek. . Güvenlik amacıyla oy verme kabinine girilirken görüntü kaydedici bir cihazın bulunmaması gerekiyor. Tercih edilen bölüme mührün basılmasının ardından oy zarfı şeffaf sandığa atılacak. Seçmen listesinde bulunan isim karşısında imza atılarak oy verme işlemi tamamlanmış olacak.

Büyükşehirlerde seçmenler, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ile muhtarlık için oy kullanacak. Oy pusulaları büyükşehir belediyelerinde beyaz, ilçe belediye başkanlığında mavi, belediye meclisi üyeliğinde sarı renkli olacak. Büyükşehir olmayan illerde il genel meclisi üyeliği için de oy kullanılacak. Oy pusulasında ittifak yapılan illerde destek verilen adayın partisi yer alacak. Ankara’da AK Parti’nin adayı Mehmet Özhaseki desteklendiği için oy pusulasında MHP yer almıyor. Aynı şekilde CHP’nin adayı Mansur Yavaş’ı destekleyen İYİ Parti de pusulada yer almıyor.

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