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"194 ülke arasında ilk 27'ye girerek meteorolojide 'Biz de varız' dedik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 14:17 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Meydan Müdürleri Toplantısı" Diyarbakır'da başladı - Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun: - "Geçen ay Dünya Meteoroloji Örgütü'nün kongresi oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak, 194 ülke arasında ilk 27'ye girerek, dünyada iklim ve meteorolojide 'Biz de varız' dedik"

DİYARBAKIR (AA) - Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, "Geçen ay Dünya Meteoroloji Örgütü'nün kongresi oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak, 194 ülke arasında ilk 27'ye girerek, dünyada iklim ve meteorolojide 'Biz de varız' dedik." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Meydan Müdürleri Toplantısı" başladı.

Bir otelde düzenlenen, üç gün sürecek, 73 meydan müdürünün katıldığı toplantıda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün çalışmalarını içeren sinevizyon gösterimi yapıldı.

Toplantıda konuşan Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, 3 bin kişilik bir aile olduklarını, 81 ilde 15 Bölge Müdürlüğü bünyesinde söyledi.

Havacılık sektöründeki 4 paydaştan biri olan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, sağladığı veri hizmetiyle ilk halka olduğuna işaret eden Coşkun, büyük şehirlerde bulunan havaalanlarında 24 saat, 73 havaalanında ise gün doğumu ve batımı esasına göre hizmet verdiklerini belirtti.

- "Havacılık meteorolojisini çok yakından takip etmemiz gerekiyor"

Coşkun, diğer bakanlıklara örnek olması amacıyla programı Diyarbakır'da düzenlediklerine dikkati çekerek, teknik idareler, sivil havacılık, Devlet Hava Meydanları, emniyet ve jandarmanın havacılık yetkilileriyle sorunları masaya yatıracaklarını aktardı.

2018 sonu itibarıyla iç hat yolcularının 112 milyonu, dış hat yolcularının ise 97 milyonu aştığını dile getiren Coşkun, şöyle konuştu:

"Artık hava yolları da otobüsler gibi oldu. Havacılık meteorolojisini çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Bin 866 otomatik gözlem istasyonu ve 20 radarımız var, 11 uyduyu da takip ediyoruz. İlk defa bizim dönemimizde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Dış İlişkiler Başkanlığını kurduk. Avrupa Meteoroloji Uydu Teşkilatı, Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi gibi uluslararası kuruluşlara da üyeyiz, kurucu üyeyiz ve aktif rol alıyoruz. Geçen ay Dünya Meteoroloji Örgütü'nün kongresi oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak 194 ülke arasında ilk 27'ye girerek, dünyada iklim ve meteorolojide, 'Biz de varız' dedik."

- "Yol gösterici kurumumuz Meteoroloji teşkilatımız"

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kurulan ve bu anlamda bugüne kadar köklü yapısıyla çok büyük hizmetler yapan bir kurum, büyük bir teşkilat olduğunu söyledi.

Dünyada her ölçekte büyük rekabet yaşandığını vurgulayan Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Başta küresel ısınma olmak üzere iklim ve iklime bağlı çok önemli değişimlerin maliyet ve değer kayıpları yaşanıyor. Dünya üzerinde bu alanda bu değişimi ne kadar çok önde ve doğru analiz eder, veri temeline transfer ederseniz stratejik ve karşılaştırmalı bir üstünlüğe sahip olursunuz. Bunu eksik bıraktığınızda, burada yetersiz kaldığınızda da ağır bir bedel ödersiniz. Bazen iklime bağlı aşırılıkların, olumsuz değişmelerin can kayıplarını da yaşarsınız. Bütün bu değişim süreçlerinde pusulanız, rehberiniz ve yol gösterici kurumumuz da Meteoroloji teşkilatımız."

Toplantıya, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Bölge Jandarma Komutanı Halis Zafer Koç, Meteoroloji Bölge Müdürü Dursun Bozkurt ile kurumların temsilcileri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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