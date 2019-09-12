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194 ülkede kırmızı bültenle aranan cinsel istismar şüphelisi Fransa'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 14:48 | Son Güncelleme

2009'da Yozgat'ta ormanlık alanda darbettiği çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve 194 ülkede aranan şüpheli, Fransa'da yakalandı. Türkiye'den giden ekibe mukavemette bulunan şüpheli, özel kelepçe yardımıyla yurda getirildi.

194 ülkede kırmızı bültenle aranan cinsel istismar şüphelisi Fransa'da yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, A.Ş, 2009'da Yozgat'ın Sorgun ilçesi Burunören köyü mevkisinde ormanlık alana götürdüğü M.Ş'yi darbettikten sonra cinsel istismarda bulundu.

Şüpheli A.Ş. hakkında "mağdurun beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğa cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

194 ÜLKEDE KIRMIZI BÜLTEN!

Bu süreçte Fransa'ya kaçan A.Ş'nin Türkiye'ye iadesi amacıyla İnterpol-Europol Dairesi Başkanlığınca 194 ülkede uluslararası seviyede kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldı. Şüphelinin Türkiye'ye iadesi Fransa makamlarınca bu yıl kabul edildi.

Bunun üzerine 9 Eylül 2019'da Fransa'ya ekip gönderildi.

POLİSE MUKAVEMETTE BULUNDU

Şüpheli A.Ş, Türk polisine teslimatı sırasında kolundaki metal kelepçelerle kendisini ve tekmeleyerek refakat eden bir Fransız polisini yaraladı.

Interpol ekiplerince bindirildiği uçakta Türk polisine sert bir şekilde mukavemet gösteren A.Ş, uçuş güvenliğini etkilememesi amacıyla uçaktan alınarak iade görevi ertelendi.

ÖZEL KELEPÇE İLE TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

A.Ş'nin teslim alınması için ertesi gün aralarında Sağlık Bakanlığında görevli anestezi uzmanı bir doktorun da bulunduğu özel bir ekip, Türkiye'den Fransa'ya geldi.

Şüpheli A.Ş, yüksek riskli şahısların kendisine ve refakat eden personele zarar vermemesi için Interpol-Europol Daire Başkanlığınca kumaş ve plastik hammaddeden ürettirilen özel bir kelepçe ve ekipman kullanılarak 10 Eylül'de Türkiye'ye getirildi.

Kaynak: AA


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Kırmızı Bülten cinsel istismar Fransa Yozgat

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