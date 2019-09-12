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194 ülkede kırmızı bültenle aranan şüpheli özel kelepçeyle Türkiye’ye getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 16:29 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden, 2009’da Yozgat’ta ormanlık alanda darbettiği çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve 194 ülkede aranan şüphelinin, Fransa’da yakalanarak Türkiye’ye getirildiği açıklandı.Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, A.Ş, 2009’da Yozgat’ın Sorgun ilçesi Burunören köyü mevkisinde ormanlık alana götürdüğü M.Ş’yi darbettikten sonra cinsel istismarda bulundu.Şüpheli A.Ş.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden, 2009’da Yozgat’ta ormanlık alanda darbettiği çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve 194 ülkede aranan şüphelinin, Fransa’da yakalanarak Türkiye’ye getirildiği açıklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, A.Ş, 2009’da Yozgat’ın Sorgun ilçesi Burunören köyü mevkisinde ormanlık alana götürdüğü M.Ş’yi darbettikten sonra cinsel istismarda bulundu.
Şüpheli A.Ş. hakkında "mağdurun beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğa cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma devam ederken Fransa’ya kaçan A.Ş’nin Türkiye’ye iadesi amacıyla İnterpol-Europol Dairesi Başkanlığınca 194 ülkede uluslararası seviyede kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldı. Şüphelinin Türkiye’ye iadesi Fransa makamlarınca bu yıl kabul edildi.
Fransız polisini yaraladı
Zanlı A.Ş, Türk polisine teslimatı sırasında kolundaki metal kelepçelerle kendisini ve tekmeleyerek refakat eden bir Fransız polisini yaraladı.
Interpol ekiplerince bindirildiği uçakta Türk polisine sert bir şekilde mukavemet gösteren A.Ş, uçuş güvenliğini etkilememesi amacıyla uçaktan alınarak iade görevi ertelendi.
Özel kelepçe kullanıldı
A.Ş’nin teslim alınması için ertesi gün aralarında Sağlık Bakanlığında görevli anestezi uzmanı bir doktorun da bulunduğu özel bir ekip, Türkiye’den Fransa’ya geldi.
Şüpheli A.Ş, yüksek riskli şahısların kendisine ve refakat eden personele zarar vermemesi için Interpol-Europol Daire Başkanlığınca kumaş ve plastik hammaddeden ürettirilen özel bir kelepçe ve ekipman kullanılarak 10 Eylül’de Türkiye’ye getirildi.
Türk adli makamlarına teslim edilen A.Ş’nin işlemleri devam ediyor.

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