HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 194 ülkede kırmızı bültenle aranan şüpheli Ramazan A. Hollanda’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildi

194 ülkede kırmızı bültenle aranan şüpheli Ramazan A. Hollanda’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildi

02.04.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de karıştığı suçlardan dolayı 194 ülkede ‘kırmızı bülten’ ile aranan şüpheli, Interpol tarafından Hollanda’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.

Türkiye’de karıştığı suçlardan dolayı 194 ülkede ‘kırmızı bülten’ ile aranan şüpheli, Interpol tarafından Hollanda’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildi. Dün havalimanında Türk polisine teslim edilen kanunu kaçağı hakkında 7 ayrı suç dosyası bulunuyor.
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) farklı suçlarda uzun süredir aranan Ramazan A. adlı bir kanun kaçağının, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı’nın çalışmaları sonucunda Hollanda’nın Amsterdam kentinde olduğu tespit edildi. İşlediği suçlarla ilgili hakkında açılan soruşturmalardan sıyrılmak için yurt dışına kaçtığı anlaşılan Ramazan A.’nın Türkiye’ye iadesi hakkında İnterpol-Europol Dairesi Başkanlığı’nca 194 ülkede uluslararası seviyede kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldı. ‘Adam yaralama‘, ‘uyuşturucu ticareti’ ve ‘kaçakçılık’ gibi olayların da içinde olduğu 7 farklı polisiye soruşturmadan dolayı hakkında bülten çıkarılan şüpheli, Amsterdam’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlının Türkiye’ye iadesi Hollanda makamlarınca kabul edildi. İnterpol polisi tarafından dün İstanbul’a getirilen Ramazan A.’nın, Türk makamlarına iade edildiği öğrenildi. Havalimanında İstanbul Polisine teslim edilen Ramazan A.’nın, kaçak olarak bulunduğu Hollanda’da da birden fazla asayiş olayına bulaştığı ve karıştığı suçlardan dolayı adli makamlarca cezalandırıldığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürpertti: Daha da yakından baktığımda...Tüyler ürpertti: Daha da yakından baktığımda...
Hafta sonu market çalışma saatleriHafta sonu market çalışma saatleri
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkma saatleri | Yaşlılar saat kaça kadar dışarıda durabilir?

65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkma saatleri

Antalya'da otelde panik anları! Terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı

Yer: Antalya! Panik anları, terasa çıktılar

BioNTech mi daha koruyucu Sinovac mı? Doç. Dr. Ümit Savaşçı açıkladı

BioNTech mi daha koruyucu Sinovac mı?

Cumartesi ve Pazar marketler kaça kadar açık? Hafta sonu marketlerin çalışma saatleri belli oldu

Hafta sonu market çalışma saatleri

Yer: Aksaray! Sakladığı paralar bakın nereden çıktı

Sakladığı paralar bakın nereden çıktı

Sitelerin ortasındaki moloz döküm sahası isyan ettirdi

Vatandaş isyan etti: Tozla besleniyoruz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.