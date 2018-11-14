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1944 Ahıska Sürgünü'nün 74. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 19:30 | Son Güncelleme

Ahıska Türkleri, 14 Kasım 1944'te Gürcistan’ın Ahıska bölgesinden sürgün edilişlerinin 74. yılında Kırgızistan'da anıldı

BİŞKEK (AA) - Ahıska Türklerinin, 14 Kasım 1944'te Gürcistan’ın Ahıska bölgesinden sürgün edilişlerinin 74. yılı dolayısıyla Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği tarafından anma programı düzenlendi.

Kırgızistan Halklar Asamblesi bünyesinde faaliyet gösteren Ahıska Türkleri Derneğinin Çuy Bölgesi Kant kentinde, Ahıska Türklerinin sürgün edilişlerinin 74. yılı dolayısıyla gerçekleştirdiği anma programına, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Başkanı Ziyatdin Kassanov ve DATÜB Yönetim Kurulu üyeleri, Kırgızistan Halklar Asamblesi Başkanlığı yetkilileri, sivil toplum kuruluşu ve yerel yönetimlerin temsilcileri, sürgünün tanıkları ile çok sayıda davetli katıldı.

Ahıska Türklerini konu alan belgesel film gösterimiyle başlayan programda, sürgün sırasında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

- "Ahıska Türklerini kuvvetli bir toplum olarak gördüm"

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, Ahıska Türklerinin sürgün acısını paylaştıklarını belirterek, "Kırgızistan'da yaşayan Ahıskalı Türkleri birlik ve beraberliğini korumuş ve kendilerini kuvvetli bir toplum olarak gördüm." dedi.

Fırat, Ahıskalıların dinini, dilini, örflerini ve adetlerini kaybetmediklerine dikkati çekerek, Ahıska Türklerine yardım ve destekten ötürü Kırgızistan devletine ve halkına teşekkür etti. Fırat, konuşmasında, Türkiye olarak, Ahıska Türklerine yaşadıkları ülkelerde destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

- "Acılarımızı unutmadan geleceğimize bakmamız lazım"

DATÜB Başkanı Kassanov ise 14 Kasım 1944'te Ahıska'dan sürülen Türklerin soyunun kurutulmasının amaçlandığını belirterek, "Acılarımızı unutmadan geleceğimize bakmamız lazım." diye konuştu.

Kassanov, her yıl 14 Kasım gününde birçok ülkede anma törenleri düzenlediklerini belirterek, "74 yıl önce Türkler Orta Asya'ya sürüldü. Allah'a çok şükür ki, biz tekrar ata babalarımızın eski yurduna gönderildik. Kırgız, Kazak ve Özbek kardeş halkların desteği ile Ahıska Türkleri yaşamaya ve var olmaya devam etti. Allah Orta Asya'daki Müslümanları korusun. Eğer o gün kardeş halklarımızın paylaşımları olmasaydı bugün biz de var olamazdık." diye konuştu.

- 14 Kasım 1944 Ahıska Sürgünü

Stalin liderliğindeki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde Gürcistan sınırları içinde yaşayan binlerce Ahıska Türkü, 14 Kasım 1944'te, "sınır güvenliğini tehdit ettikleri" gerekçesiyle sürgün edildi.

Ahıska Türkleri, tren vagonlarına bindirilerek Orta Asya içlerine zorla gönderildi.

Bu yolculuk sonunda Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a yerleştirilen Ahıska Türkleri, 12 yıl süresince sıkı yönetim rejimi altında tutuldu.

SSCB dağıldıktan sonra arşiv kayıtları incelendiğinde, bu sürgünün, Stalin'in, Karadeniz kıyılarını Türklerden temizleme operasyonunun bir parçası olduğu ortaya çıktı.

Bugün 500 bin dolayında Ahıska kökenli Türk, yoğun olarak Kazakistan, Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, ABD ve Ukrayna'da yaşıyor.

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