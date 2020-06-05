1947'den beri sular altında! 'Hayalet köy' tekrar ortaya çıkarılacak

Fabbriche di Careggine isimli küçük köy, 13. yüzyılda kuruldu. Toskana'da bulunan köyün sakinleri, demir işçilerinden oluşuyordu. Ancak Fabbriche di Careggine adlı köy, 1947'deki baraj inşaatı nedeniyle Vagli Gölü'nün suları altına gömüldü.

TOSKANA'DAKİ BU KÖY 1947'DEN BERİ SULAR ALTINDA

Baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalmasından sonra, köylüler burayı terk etmek zorunda kalmıştı. Yapay bir göl olan Vagli Gölü, inşasından beri dört kez boşaltıldı. Gölün 1994'teki son boşaltımından sonra, köy 2021'de tekrar gün yüzüne çıkabilir.

KÖYÜN SOKAKLARI 34 MİLYON METREKÜPLÜK SUYUN ALTINDA

Lonely Planet adlı gezi rehberine göre, baraj sahibi şirket Enel'in 2021'de gölü bir kez daha boşaltma planı var. Oysa gölün 2016'da bir kez daha boşaltılması planlanıyordu; ancak anlaşılan bu plan hayata geçmedi.

KÖY, GÖL BAŞALTILDIĞI ZAMANLAR TEKRAR ORTAYA ÇIKIYOR

Fabbriche di Careggine son kez 26 yıl önce ortaya çıktığında, çok sayıda turist köyü görmek için göle akın etmişti. Ortaçap köyü yeniden ortaya çıktıktan sonra tekrar turist akımına uğrayacağı umuluyor.