19,5 yıla kadar hapsi istenen eren erdem son savunmasını yaptı

Özden ATİK / İstanbul, DHA - FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddia edilen dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 11 sanıklı davaya devam ediliyor. Hakkında bir önceki celse savcının verdiği mütalaada, "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "Gizliliğin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsi talep edilen sanık Eren Erdem son savunmasını yaptı. Erdem, "İlla bana ceza kesilecekse siyasi başka bir örgüte bağlayın. Ondan aklayayım kendimi. Ama FETÖ'ye bağlamayın. Bir yere kaçacağım yok" diyerek beraatini talep etti. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Eren Erdem ve Onur Kala getirildi. Tutuksuz sanıklardan Turan Ababey, Kutlu Esendemir ve Emre Erciş ile sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmayı, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bir süre izledi. Ayrıca CHP Milletvekilleri Muharrem Erkek, Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, eski milletvekilli Barış Yarkadaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda partili de duruşmada hazır bulundu. Mahkeme başkanı, sanık Onur Kala'nın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığını ve ifadesinde verdiği bilgilerin faydalı olup olmadığı yönünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazıldığını ancak yazıya henüz cevap gelmediğini belirtti.

SAVCILIĞIN SUÇ DUYURUSU TALEBİNE RET

Duruşma savcısı, MİT TIR'ları soruşturmasındaki gizli belgelerin usulsüz şekilde ele geçirilmesi iddiasına ilişkin sanık Eren Erdem hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Mahkeme heyeti, dosyanın karar aşamasına gelmiş olması, savcılığın ayrıca suç duyurusunda bulunabileceği gerekçesiyle bu talebi reddetti.

TANIK DİNLENDİ

Daha sonra Eren Erdem'in tanığı Kemal Özkiraz dinlendi. Özkiraz ifadesinde, Eren Erdem'i 5-6 yıldır tanıdığını ve arkadaşı olduğunu belirterek, "Eren'e, FETÖ'cü iddiası bize çok komik geliyor. Darbe girişiminden 2-3 gün sonra ben Eren'e 'Abi bu darbe girişimi başarılı olsaydı, ne olurdu?' diye sordum. O da bana 'İlk beni öldürürler' dedi. Çünkü kitapları ortada" diye konuştu.

ERDEM SON SAVUNMASINI YAPTI

Mütalaaya karşı savunması sorulan Eren Erdem, 9 aydır tutuklu olduğunu söyleyerek, "Kendimi ihraç fazlası kot gibi hissediyorum. Siz tahliye ettiniz, üst mahkeme tutukladı. Elinizde kaldım. Kaçma şüphesi denilerek tutuklandım. Bir ihbar olması gerekiyor ama ihbar yok. Gizli tanık, bir televizyona çıkarak 'Çikolata kutularıyla gazeteye CD geliyordu. Yusuf diye biri getiriyordu' diyor. İlk celse savcı, 'Yusuf kim' diye sorduğunda 'Bilmiyorum' demişti. Yusuf'un gerekçelendirilmesi ve somutlaştırılması lazım. Kim bu Yusuf? Bana ceza verecekseniz de Yusuf'u bulup verin. İlla bana ceza kesilecekse siyasi başka bir örgüte bağlayın. Ondan aklayayım kendimi. Ama FETÖ'ye bağlamayın. Benim bir geçmişim var, bir duruşum var, ilkeli bir insanım. Ben sadece iki örgüte üyeyim. Birincisi Cumhuriyet Halk Partisi, ikincisi Beşiktaş'tır" dedi.