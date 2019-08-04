1953 model klasik otomobilini internetten satışa çıkardı

Oğuzhan DEMİR- Oğulcan BOZ/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de klasik otomobil tutkunu Önder Uğurluel (49), 1953 model ve 36 bin kilometrede olan gözü gibi baktığı ‘Buick’ marka otomobilini internetten 175 bin liraya satışa çıkardı. Performansı daha yüksek bir otomobil almak istediğini ifade eden Uğurluel, "Türkiye'de emsali olmayan zamanın en lüks araçlarından biri ve ben performansı daha yüksek bir araç alabilmek için satışa çıkardım" dedi.

Eskişehir’de bir bankadan emekli olan Önder Uğurluel, 3 yıl önce satın aldığı 34 SR 727 plakalı 1953 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor. Sadece hafta sonları gezerek en fazla 20 kilometre yol yapan Uğurluel, klasik otomobilin Türkiye’de emsali olmadığını söyledi. Klasik otomobillerin bir tutku olduğunu ve onunla gezmek yerine bakıma daha çok zaman ayırdığını anlatan Uğurluel, "Klasik otomobilim tümüyle metal aksamdan oluşuyor ve orijinalliğini koruyor. Ben, bu arabayı 3 yıl önce bir arkadaştan edindim. Kendisinin 4 araçlık klasik bir araba koleksiyonu vardı. Otomobilin Türkiye'de şu an emsali yok. Zaten son ellerde bu arabalar. Buick marka arabalar, 1953 yılında yapılanlar içinde en lüks olanları. Buick Super, özel bir araba. Yani V8 motoru ile çok özel bir araba. Bu da orijinal haliyle korunmuş bir araba. Asıl beni cezbeden tarafı da oydu zaten. 5 bin 200 silindir hacimli motoru olan bir araç bu. Bir benzin canavarı. Tam bir metal devrim arabası aslında. Arabada plastik aksan yok, her yeri metal. Araba 5,5 metre uzunluğunda ve 2 metre eninde. Aşağı yukarı da 2 tona yakın bir ağırlığı var” dedi.