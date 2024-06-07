HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 1954'te fark edildi! Her yıl şenliklerle izleniyor: Atatürk silüetini görmek isteyenler 17.50-18.10 arasında yerini alıyor

1954'te fark edildi! Her yıl şenliklerle izleniyor: Atatürk silüetini görmek isteyenler 17.50-18.10 arasında yerini alıyor

07.06.2024 09:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'ın Damal ilçesinde ilk kez 1954 yılında bir çoban tarafından fark edilen ardından Atatürk silüeti, 1995'ten itibaren her yıl temmuz ayında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor. Gururlandıran silüeti görmek isteyenler 17.50-18.10 arasında yerini alarak o anın tadını çıkarıyor.

1954'te fark edildi! Her yıl şenliklerle izleniyor: Atatürk silüetini görmek isteyenler 17.50-18.10 arasında yerini alıyor

Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar'ın eteğine, yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, bu yıl da görülmeye başlandı.

AA-20240606-34800327-34800320-ARDAHANDAKI_ATATURK_SILUETI_BU_YIL_DA_IZLENIYOR

GÖREN HERKES O ANI ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYOR

Bir süredir etkili olan güneşli havayı fırsat bilenler Atatürk silüetini izlemek ve görüntülemek için bölgeye geldi. Alana gelenler, bu anı ölümsüzleştirmek için seyir terasına çıkıp fotoğraf ve video çekti.

AA-20240606-34800327-34800321-ARDAHANDAKI_ATATURK_SILUETI_BU_YIL_DA_IZLENIYOR

Soner Doğan, AA muhabirine, İstanbul'dan Atatürk silüetini izlemek için geldiğini ve fırsat buldukça yine geleceğini belirterek, "Bu doğa olayını gerçekten izlemek lazım. Herkese tavsiye ediyorum. Bizzat izlemek çok etkili oluyor." dedi.

Silüetin oluşumunu izlemeye ailesiyle gelen 12 yaşındaki Gökçe Karagül ise gölgenin oluşmasını ilk kez izlediğini belirtti.

AA-20240606-34800327-34800322-ARDAHANDAKI_ATATURK_SILUETI_BU_YIL_DA_IZLENIYOR

Silüet temmuz ayının sonuna kadar görülebilecek.

1954'TE FARK EDİLDİ

Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'de çektiği silüet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

AA-20240606-34800327-34800323-ARDAHANDAKI_ATATURK_SILUETI_BU_YIL_DA_IZLENIYOR

Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl temmuz ayında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.

AA-20240606-34800327-34800324-ARDAHANDAKI_ATATURK_SILUETI_BU_YIL_DA_IZLENIYOR

AA-20240606-34800327-34800325-ARDAHANDAKI_ATATURK_SILUETI_BU_YIL_DA_IZLENIYOR

AA-20240606-34800327-34800326-ARDAHANDAKI_ATATURK_SILUETI_BU_YIL_DA_IZLENIYOR
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşini darp eden kişiyi öldüresiye dövüp hastanelik ettiler!Eşini darp eden kişiyi öldüresiye dövüp hastanelik ettiler!
Korkutan anlar! Bina yerle bir olduKorkutan anlar! Bina yerle bir oldu
'Türkiye'de bir benzerinin olduğunu sanmıyorum' Görenleri şaşırtıyor'Türkiye'de bir benzerinin olduğunu sanmıyorum' Görenleri şaşırtıyor
Anahtar Kelimeler:
Ardahan atatürk
En Çok Okunan Haberler
Jose Mourinho, Ali Koç'tan ilk transferini istedi!

Jose Mourinho, Ali Koç'tan ilk transferini istedi!

Resmi Gazete'de yayımlandı ama firmalar uymuyor! Emekliler yine hayal kırıklığına uğradı: İndirimi kullanamıyorlar

Resmi Gazete'de yayımlandı ama firmalar uymuyor! Emekliler yine hayal kırıklığına uğradı: İndirimi kullanamıyorlar

Eşini boğdu, kendini astı! O sırada eve giren çocuk feryat etti: "Ben bu manzarayı nasıl unutacağım"

Eşini boğdu, kendini astı! O sırada eve giren çocuk feryat etti: "Ben bu manzarayı nasıl unutacağım"

AK Parti'deki değişim tartışması büyüdü! Erdoğan ikna edildi ama bazı partililer tepkili

AK Parti'deki değişim tartışması büyüdü! Erdoğan ikna edildi ama bazı partililer tepkili

Ekrem İmamoğlu farklı kazandı! Ortaya çıkan tablo herkesi şaşırttı

Ekrem İmamoğlu farklı kazandı! Ortaya çıkan tablo herkesi şaşırttı

Salgın hastalık paniği büyüyor: Temas ile bulaşıyor, vaka sayısı giderek artıyor! Kaynağı tespit edilemedi

Salgın hastalık paniği büyüyor: Temas ile bulaşıyor, vaka sayısı giderek artıyor! Kaynağı tespit edilemedi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.