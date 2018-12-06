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1957 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 14:06 | Son Güncelleme

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan, bir yıl önce eşini kaybeden Ayşe Özgülçin, eşinden miras kalan 1957 model Dodge Kingsway marka otomobile gözü gibi bakıyor. 61 yaşındaki otomobille, eşiyle Türkiye'nin çoğu yerini gezdiklerini bu nedenle kendisinde hatırasının büyük olduğunu söyledi. Özgülçin, klasik araca çok talipli olduğunu ancak kendisinin de klasik otomobili çocuklarına miras bırakacağını ifade etti.

Eşinden hatıra kalan otomobille yakından ilgilenen 79 yaşındaki Ayşe Özgülçin, örtüyle korumaya çalıştığı, fırsat buldukça tozunu aldığı aracın içinde zaman zaman oturarak eski günlerini yad ediyor.

Eşinden kalan otomobile gözü gibi bakıyor

İstanbul'da satın aldığı 1957 model Dodge Kingsway marka otomobilini bir dönem taksi olarak kullanan Ali Bülent Özgülçin, yaklaşık 35 yıl önce memleketi Ordu'ya dönerek Karşıyaka Mahallesi'ne yerleşti.
Klasik aracını evinin altındaki dükkana koyan Özgülçin, işlerinde de kullandığı otomobiliyle yakından ilgilendi.
Yakalandığı hastalık nedeniyle yaklaşık bir yıl önce vefat eden Özgülçin'in otomobili, eşi Ayşe Özgülçin'e miras kaldı.

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Ayşe Özgülçin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 61 yaşındaki aracın kendisinde çok büyük hatırası olduğunu söyledi.
Otomobille Türkiye'nin birçok yerini gezdiklerini anlatan Özgülçin, "Otomobil evimin altındaki dükkanda duruyor. Halen çalışır vaziyette ve bütün bakımları yapılıyor, vergileri de ödeniyor.
Ben de eşimden miras kalan bu araca gözüm gibi bakıyorum. Her gün tozunu alıyorum. Fırsat buldukça içerisine oturup eski günlerimizi hatırlıyorum." diye konuştu.
Özgülçin, klasik araca çok talipli olduğunu ancak çocuklarının aracın satılmasına karşı olduğunu belirterek, kendisinin de klasik otomobili çocuklarına miras bırakacağını ifade etti.
Klasik araca çok büyük ilgi olduğuna dikkati çeken Özgülçin, "Meraklı vatandaşlar gelerek aracı yakından görmek istiyor. Ben de kendilerine yardımcı olmaya çalışıyorum." dedi.
Ayşe Özgülçin, aracı koruyabilmek için aracın bulunduğu dükkanı kiralamadığını da sözlerine ekledi.
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Anahtar Kelimeler:
klasik otomobil Dodge Kingsway ordu

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