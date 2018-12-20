1965'teki faciada toprak altında kalmıştı! Cesedi bulundu

Kayıp işçilerin aileleri haberi duyduklarında heyecanlandıklarını belirterek, “Babam gelmiş gibi sevindim. Ben babasız büyüdüm, baba günü görmedim, gidip bir kez mezarını ziyaret edemedim. Babamın en azından bir mezarı olacağı için çok sevinçliyim” dediler.

Cumhuriyet'ten Mehmet Menekşe'nin haberine göre 19 Mart 1965 yılında Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Çeltek Linyit işletmesinde sabaha karşı grizu patlaması meydana gelmiş 126 işçiden 69’u yaşamını yitirmiş, 7’si de toprak altında kalmış, 58 madenci de yaralanmıştı. Toprak altında kalan 7 madenciden birine 53 yıl sonra yerin 900 metre altında ulaşıldı. Yeni ocak açma çalışmaları sırasında madenciler yerin 900 metre altında baret, kazma ve tam çürümemiş durumda bir maden işçisi cesedi ile karşılaştılar. Bölgenin 1965’teki patlamadan sonra kapatılan bölge olduğu belirtilirken, Cumhuriyet savcılığı olay ile ilgili araştırma başlattı.

ADLİ TIP BELİRLEYECEK



Türkiye Maden İşçileri Sendikası Yeni Çeltek Şube Başkanı Cemil Güven olay ile ilgili yaptığı açıklamada arşivlere göre, cesedin bulunduğu bölümde 19 Mart 1965 yılında grizu patlaması meydana geldiğini ve kazada 69 işçinin hayatını kaybettiğini söyledi. Kayıp işçinin kimliği Adli Tıp’ta yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacak.