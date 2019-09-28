1969'da Kapadokya'da çekilen 'Postacı' fotoğrafının hikayesi

https://www.youtube.com/watch?v=hdDKVVEIUbM

Grafikler: Mesut Ersöz

Artık var olmayan bir zaman, samimiyet, mütevazilik ve yalınlık... Tüm bu duygular ve belki de daha fazlasına duyulan bir özlemin yarattığı melankoli hali.

Bill Ray'in Life dergisi için çektiği bu fotoğraf insanda nostaljik hisler uyandırıyor.

Tıpkı yine Life dergisi için çekilmiş, Times Meydanı'nda genç kızı öpen denizci fotoğrafı gibi. O ana, mekana ve zamana ait.

Fotoğrafçı Bill Ray de 1969 yılında Nevşehir'de çektiği ve ikonikleşen bu kareyi, "Bu tarihte bir andı. Yaptığım o anı yakalamaktı" diye anlatıyor.

Türkiye'de geniş kitleler, 50 yıl önce çekilen bu fotoğraftan sosyal medya aracılığı ile haberdar oldu.

1970 yılına ait olduğu sanılan fotoğraf ise aslında 1969 yılının Eylül ayında çekilmişti.

Amerikan Life dergisinin fotoğrafçısı olan Bill Ray ve muhabir Nadine Liber, 1969 yılında Paris'ten İstanbul'a geldi.

Onların bir aylık Türkiye turunun sonucunda ortaya çıkardığı içerik, derginin 17 Nisan 1970 tarihli sayısında yayımlandı.