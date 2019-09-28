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1969'da Kapadokya'da çekilen 'Postacı' fotoğrafının hikayesi

28.09.2019 16:45 | Son Güncelleme

50 yıl önce çekilen bu fotoğraftan, birçokları sosyal medya aracılığı ile haberdar oldu. Fotoğraf, 1969 yılının Eylül ayında Kapadokya'da çekilmişti. New York'taki evinden BBC Türkçe'ye konuşan fotoğrafçı Bill Ray, ikonikleşen karenin ve Life dergisi için yaptığı bir aylık yolculuğun hikayesini anlattı.

1969'da Kapadokya'da çekilen 'Postacı' fotoğrafının hikayesi

https://www.youtube.com/watch?v=hdDKVVEIUbM

Grafikler: Mesut Ersöz

Artık var olmayan bir zaman, samimiyet, mütevazilik ve yalınlık... Tüm bu duygular ve belki de daha fazlasına duyulan bir özlemin yarattığı melankoli hali.

Bill Ray'in Life dergisi için çektiği bu fotoğraf insanda nostaljik hisler uyandırıyor.

Tıpkı yine Life dergisi için çekilmiş, Times Meydanı'nda genç kızı öpen denizci fotoğrafı gibi. O ana, mekana ve zamana ait.

Fotoğrafçı Bill Ray de 1969 yılında Nevşehir'de çektiği ve ikonikleşen bu kareyi, "Bu tarihte bir andı. Yaptığım o anı yakalamaktı" diye anlatıyor.

Türkiye'de geniş kitleler, 50 yıl önce çekilen bu fotoğraftan sosyal medya aracılığı ile haberdar oldu.

1970 yılına ait olduğu sanılan fotoğraf ise aslında 1969 yılının Eylül ayında çekilmişti.

Amerikan Life dergisinin fotoğrafçısı olan Bill Ray ve muhabir Nadine Liber, 1969 yılında Paris'ten İstanbul'a geldi.

Onların bir aylık Türkiye turunun sonucunda ortaya çıkardığı içerik, derginin 17 Nisan 1970 tarihli sayısında yayımlandı.

O özel dosyanın kapağında ise Türkiye'de yaklaşık 50 yıl sonra ünlenecek olan fotoğraf vardı.

Adının "Lokanta" olduğu sanılan o fotoğraf, fotoğrafçısı Bill Ray tarafından "Postacı" olarak adlandırılmıştı.

Bugün 83 yaşında olan Bill Ray, 50 sene önce çektiği kareyi "en iyi fotoğraflarından biri" olarak tanımlıyor.

New York'taki evinden BBC Türkçe'ye konuşan fotoğrafçı, 1969 yılının Eylül ayında çektiği karenin ve bir aylık yolculuğun hikayesini anlattı.

Bill Ray ve Postacı fotoğrafı

Bill Ray kimdir**?**

Bill Ray, ABD'nin Nebraska eyaletinin Omaha şehrinde doğdu. 9 yaşında fotoğrafçılığa merak sardı.

Ray; Rolleiflex, Leica, Linhof marka makinelerle 17 yaşında ilk profesyonel işine başlamadan önce fotoğraf çekmişti.

1953 yılında başladığı kariyerinde, 50'den fazla kapak fotoğrafı çekti.

ABD başkanlarından, aralarında Marilyn Monroe ve Andy Warhol'un da olduğu birçok ünlü sanatçının da fotoğrafını çekti.

83 yaşındaki Ray, New York'ta Central Park'a bakan evinde yaşıyor.

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