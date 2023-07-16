1970 yılından beri okuyan 81 yaşındaki adam DGS'ye girdi! "Mezara kadar okuyacağım"

Ön lisans mezunu 81 yaşındaki Aktaş, girdiği sınavda matematik alanında zorlandığını ifade ederken sözel alanda ise sıkıntı yaşamadığını aktardı.

"1970 YILINDAN BERİ OKUYORUM..."

Yaşar, "1970 yılında okumaya bir başladım; hala okumaya devam ediyorum. Hedefim; 4 yıllık ilahiyat fakültesi okumak. Gençlere okumalarını tavsiye ediyorum ama sadece diploma için değil. Gençlerin öğrenmesi için okumalarını istiyorum. Bu yaşımda hala öğrenmeye çalışıyorum. Çok azimliyim, yatarak da sürünerek de olsa gelir ve burada sınavıma girerim. Mezara kadar okuyacağım. Benim hedefim; ölünceye kadar okumak" dedi. (DHA)

