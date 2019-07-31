1972 model kamyonu balık lokantasına dönüştürdü

Erol, "Yolun altındaki Keklik Deresi'nde kültür alabalığı üretiyoruz. Burada ürettiğimiz balıkları bu kamyon lokantada günlük olarak vatandaşlara sunuyoruz." diye konuştu.

Kültür alabalığı üretimi yapmak üzere tesis açtıklarını anlatan Erol, bunun üzerine kamyonu ilçe dışındaki yol kenarına çekerek burada hizmet vermeye başladığını dile getirdi.

Şehirden bunalanların buraya gelip hem stres attığını hem de güzel havayı teneffüs ettiğini belirten Erol, şunları kaydetti:

"Kamyonun kasa kısmının tamamını ahşaptan yaptık. Dışardan bakanlar kamyon olarak görüyor, içine girdiklerinde balık lokantası olduğunu fark edince çok beğeniyorlar. Yol üzerinde olduğu için tırcılardan gelenler var, çevre il ve ilçelerden gelenler var. Kültür turlarıyla gelenler de oluyor. Yerimiz çok güzel, vatandaşlar çok beğeniyor."

- "Bu kamyon şehrin yükünü omzumuzdan atıyor"

Müşterilerden Hasan Cellat da güzel orman havasında, nostaljik ortamda yemek yemenin insanı mutlu ettiğini söyledi.

Hem ortamın güzel hem balığın lezzetli olduğunu dile getiren Cellat, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kamyon bir nebze de olsa şehrin yükünü omzumuzdan atıyor. Daha önce kamyon bir gün burada, bir gün şehir merkezinde hizmet veriyordu. Burada sabitlenmesi insanların buraya yönlenmesine sebep oldu. Çeşmenin başında olması, aşağıda alabalık tesislerinin bulunması, burada istirahat edilip semaver çayı içilmesi, insanı şehir psikolojisinden uzak tutuyor."

