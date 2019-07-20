1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın ruhu müzelerde yansıtılıyor

MUHAMMET İKBAL ARSLAN - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Rumların baskı ve zulmüne son vermek amacıyla 20 Temmuz 1974'te düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'nın izleri, müze, anıt ve şehitliklerde ziyaretçilerle buluşuyor. Kıbrıs'taki Türkleri tamamen yok etme ve adayı Yunanistan'a bağlama hedefiyle harekete geçen Rumlar, 1963-1974 arasında Kıbrıs Türk halkına yönelik saldırılarına aralıksız devam etti. Çok sayıda Kıbrıs Türkü katledilirken, kadın, çocuk ve yaşlı ayırt edilmeksizin Rumların zulmüne maruz kaldı. Kıbrıs Rumlarının silahlı örgütü EOKA'cıların 15 Temmuz 1974'te Yunanistan'da iktidarı ele geçiren Albaylar Cuntası'nın desteğiyle adada Makarios'a karşı darbe yapmaları, Kıbrıs'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kastetmeleri, bardağı taşıran son damla oldu. TSK, Rumların Kıbrıs'ta asırlardır süren Türk varlığına darbe vurarak, Türkleri tamamen yok etme planına karşı 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı düzenledi. Harekatın hafızalardan silinmeyen izleri ve Türk ordusunun kahramanlık hikayeleri, özellikle Türk ordusunun denizden ilk çıkarmayı yaptığı Karaoğlanoğlu Plajı mevkinde inşa edilen anıt, müze ve şehitliklerde sergileniyor.

Girne'de bulunan Barış ve Özgürlük Anıtı, Karaoğlanoğlu Şehitliği ile Barış ve Özgürlük Müzesi harekata ayna tutarken, ziyaretçilerine o dönemi anlatıyor. - Barış ve Özgürlük Anıtı "Çıkarma Anıtı" olarak da anılan Barış ve Özgürlük Anıtı, 1974'te barış harekatında şehit olan askerler anısına harekatın sembolü olan Yavuz Çıkarma Plajı'nda yer alıyor. Kıbrıs'a ilk askeri çıkarmanın yapıldığı bölgede bulunan anıt, ilginç yapısıyla dikkati çekiyor. 20 Temmuz 1978'de açılan anıtın eni 41, boyu ise 74 metre. Anıtın kuzey yönü esas alınarak yerleştirilen yüksek sütun, Türk ordusunu, onun gücünü disiplinini ve dinamikliğini simgeliyor. Anıt ayrıca Türk toplumunun zor zamanlarda mücadele edişini ve anavatandan gelen güç ile özgürlüğe yükselişini yansıtıyor. 11 sütunun birleşiminden oluşan anıtın ana gövdesi, Kıbrıs Türkü'nün 1963-1974 arasında 11 yıl çektiği acıları anlatıyor. Anıttaki fotoğraflar ise Kıbrıs Türk halkının 1974'teki Barış Harekatı'yla huzura kavuşmasını ve Kıbrıs'ta harekat sayesinde ulaşılan barışı simgeliyor.

Anıtın hemen karşısında ve denizin içerisinde bulunan kayanın ise çıkarma gemileri tarafından da siper olarak kullanıldığı belirtiliyor. - Karaoğlanoğlu Şehitliği Karaoğlanoğlu Şehitliği, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşen, subay, astsubay, erbaş ve erlerin anısına 20 Temmuz 1976'da inşa edildi. Şehitliğe, Kıbrıs Harekatı'nda adaya ilk çıkan TSK alayının komutanı olan Halil İbrahim Karaoğlanoğlu'nun ismi verildi. Şehitlikte, 8 subay, 5 astsubay, 58 erbaş ve er olmak üzere 71 Türk askerinin mezarı bulunuyor. Girişindeki 2 sütunun, ana vatan Türkiye'ye açılan kapıyı temsil ettiği şehitliğin, giriş kısmına yakın bölümde bulunan panolarda, Kıbrıs ve Kıbrıs Türklerinin tarihi, 1974 Barış Harekatı ve Ada ile ilgili genel bilgiler yer alıyor. Şehitliğin orta kısmında, harekat sırasında şehit olanların mezarları ile fotoğrafları, soy kütükleri, doğum ve ölüm tarihlerinin yazılı olduğu mezar taşları bulunuyor. Mezar taşlarının 5 basamaklı olması ise havadan indirme yapılan Beş Parmak Dağları'nı sembolize ediyor.