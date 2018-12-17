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"1978'de Kahramanmaraş'ta yaşananlar organizedir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.12.2018 13:04 | Son Güncelleme

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan: - "1978'de Kahramanmaraş'ta yaşananlar; organizedir, Kahramanmaraş ile alakası olmayan insanların burada kardeş kavgası çıkarmasıdır"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "1978'de Kahramanmaraş'ta yaşananlar organizedir, Kahramanmaraş ile alakası olmayan insanların burada kardeş kavgası çıkarmasıdır." dedi.

Aycan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, iki gündür TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri sırasında, HDP'li milletvekillerinin, 1978 yılında Kahramanmaraş'ta yaşanan olayları gündeme getirerek Kahramanmaraş ve Kahramanmaraşlılar ile ilgili çeşitli ithamlarda bulunduklarını ifade etti.

Bu konuşmalar karşısında istemesine rağmen söz verilmediğini belirten Aycan, o günleri yaşamış bir vatandaş, şimdi ise bir milletvekili olarak bu konuda gerçekleri söylemek istediğini dile getirdi.

Aycan, 1978'de Kahramanmaraş Lisesi'nde öğrenci olduğunu ifade ederek, "1978'de Ecevit hükümeti kurulmuş ve Kahramanmaraş'ta her şey değişmişti. Kahramanmaraş Lise'miz tek liseydi ve pansiyonumuz vardı. Pansiyon 300 kişilikti. Tüm eski öğrencilerin kaydı silindi, başka şehirlerden özellikle getirilen öğrenciler yerleştirilmişti. Başlarında yine dışarıdan tayin edilen öğretmenler pansiyon yöneticisi yapılmış, o öğretmen ve öğrenciler birlikte eylemler yapıyordu." diye konuştu. Aycan, şunları kaydetti:

"Her gün Kahramanmaraş Lisesi'nde yerli öğrenciler okuldan uzaklaştırılıyordu, en son benim de içinde olduğum 50 kadar yerli öğrenci polis tarafından okulun dışına çıkarıldık ve eğitim hakkımız engellendi ve coplandık, çamura yatırıldık. 21 Aralık günü 2 öğretmen öldürüldü. Sonrasında cenazede provokasyonlar yapıldı. Dükkanlar tahrip edildi, talan edildi, Kahramanmaraş'ın yerli insanları öldürüldü. Bu kişilerin cenazeleri hastaneye alınmaya gidildiğinde hastane önündeki vatandaşa uzak menzilli suikast silahlarıyla ateş edilerek Kahramanmaraş'ın yerlileri öldürüldü. Sonra kardeş kavgası ve çatışma oldu. Üç, dört gün insanların çatışmasına göz yumuldu. 1978'de Kahramanmaraş'ta yaşananlar organizedir, Kahramanmaraş ile alakası olmayan insanların burada kardeş kavgası çıkarmasıdır.

Biz, bu acılarla büyüdük. Bu acıları unutmaya çalışırken, kardeşliğimizi tekrar inşa etmeye çalışırken tekrar anma günü bahanesiyle provokasyonlar yapılmaktadır. HDP'li iki milletvekili herkesi Kahramanmaraş'a gitmeye davet ediyor. Bunu iyi niyeti bir çaba olarak görmüyorum. Bunu çok tehlikeli bir girişim olarak görüyorum."

"1978'de Kahramanmaraş'ta yaşananlar organizedir"

-MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan: - "1978'de Kahramanmaraş'ta yaşananlar; organizedir, Kahramanmaraş ile alakası olmayan insanların burada kardeş kavgası çıkarmasıdır"

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Van'da jandarmadan terör operasyonu

Van'da jandarmadan terör operasyonu

Van'da jandarmadan terör operasyonu

Van'da jandarmadan terör operasyonu

Van'da jandarmadan terör operasyonu

Van'da jandarmadan terör operasyonu

Van'da jandarmadan terör operasyonu

Van'da jandarmadan terör operasyonu

Van'da jandarmadan terör operasyonu

Van'da jandarmadan terör operasyonu

Van'da jandarmadan terör operasyonu

Van'da jandarmadan terör operasyonu

Van'da jandarmadan terör operasyonu

Van'da jandarmadan terör operasyonu

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maraş olayarı MHP MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan TBMM

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