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  4. 1979 model! Dededen yadigar kalan otomobile gözü gibi bakıyor: Bırakın Türkiye’yi, bununla Fransa'ya bile gidebilirsiniz

1979 model! Dededen yadigar kalan otomobile gözü gibi bakıyor: Bırakın Türkiye’yi, bununla Fransa'ya bile gidebilirsiniz

24.12.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Emrah Öztürk, dedesinden yadigar kalan otomobiline gözü gibi bakıyor. 1979 model Renault marka otomobilin tüm parçaları tamamen orijinal. 74 bin kilometrede olan otomobil, görenleri de kendine hayran bırakıyor. Öztürk, ''Benzini konulduğunda ve bakımları yapıldığında bırakın Türkiye’yi, Almanya olsun Fransa olsun istediğiniz yere gidebilirsiniz. Bu arabadan aldığım zevki hiçbir araçta alamıyorum'' dedi.

1979 model! Dededen yadigar kalan otomobile gözü gibi bakıyor: Bırakın Türkiye’yi, bununla Fransa'ya bile gidebilirsiniz

Kocaeli'de yaşayan Emrah Öztürk, dedesinden kalan 1979 model otomobili garajdan çıkarmıyor. 42 yaşında 74 bin kilometrede olan otomobilin parçaları da orijinal.

''SAYILI KALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM''

Otomobilinin her türlü bakımını yaptırdığını söyleyen Emrah Öztürk, "Otomobilimin Türkiye genelinde sayılı kalanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Orijinal olarak 74 bin kilometrede. Hafta sonları kullandığımız bir otomobil. Biçtiğimiz bir değer yok fakat birçok teklif geliyor. Bu tekliflere ilerde sıcak bakabilirim fakat şu anda satmayı düşünmüyorum. Fakat satacak olsam 200 bin liraya satmayı düşünürdüm. Aracımız orijinal fakat demir zamana dayanmıyor. Demir dayanmadığı gibi boya da dayanmıyor. Bu yüzden sadece komple boyası vardır. Onun haricinde aracımız tamamen orijinal ve güzeldir. Günü geldiği zaman bütün bakımları servis tarafından yapılıyor ve kapalı garajda duruyor" şeklinde konuştu.

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BUNDAN ALDIĞIM ZEVKİ HİÇBİR OTOMOBİLDEN ALAMIYORUM''

Otomobilinin yarı yolda bırakmayacağını ifade eden Öztürk, "Bindiğimizde kaset çalarından deri koltuğuna kadar her şey anılarımızı tazelemeye yetiyor. Bu arabadan aldığım zevki hiçbir araçta alamıyorum. Bindiğimiz son model otomobillerle kıyaslama şansımız yok, çok farklı bir kulvarda ve keyfi bambaşka. 'Bu araç yolda kalır mı?' diye bir şüpheniz olmasın. Benzini konulduğunda ve bakımları yapıldığında bırakın Türkiye’yi, Almanya olsun Fransa olsun istediğiniz yere gidebilirsiniz. Tek marşta seyahat ettirecek ve sizi çocukluğunuza götürecek tek araçtır diyebilirim" dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Renault Kocaeli
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