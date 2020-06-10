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1986'da Öldürülen İsveç Başbakanı'nın Cinayet Davası Kapandı

10.06.2020 21:31 | Son Güncelleme

1986 yılında öldürülen eski İsveç Başbakanı Olof Palme’nin cinayet davası kapandı. Savcılıktan yapılan açıklamada, Palme’yi öldürdüğü saptanan kişinin 2002 yılında hayatını kaybetmiş olması nedeniyle davanın kapandığı aktarıldı

1986'da Öldürülen İsveç Başbakanı'nın Cinayet Davası Kapandı

1986 yılında öldürülen eski İsveç Başbakanı Olof Palme’nin cinayet davası kapandı. Savcılıktan yapılan açıklamada, Palme’yi öldürdüğü saptanan kişinin 2002 yılında hayatını kaybetmiş olması nedeniyle davanın kapandığı aktarıldı.

Palme, 1986 yılında Stockholm’de eşi ve oğluyla birlikte gittiği bir sinema salonundan çıktığı sırada vurularak öldürülmüştü.

Yıllarca gizemini koruyan davayı 2017 yılında devralan savcı Krister Petersson, Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, cinayetin o dönemlerde de şüpheli olarak sorguya çekilen ancak serbest bırakılan Stig Engstrom tarafından işlendiği kanaatine varıldığını ancak bu şahsın 2002 yılında ölmüş olması nedeniyle davanın kapatıldığını söyledi.

Engstrom’un grafik tasarımcı olarak çalıştığı, askeri bir geçmişi olduğu, o dönemlerde suç mahali yakınlarında bir ofiste çalıştığı, bir silah kulübü üyesi olduğu ve Palme’nin politikalarına sert şekilde karşı çıktığı, savcılık soruşturmalarında elde edilen bulgular arasında.

Davayla ilgilenen yetkililer, 30 yıldan fazla bir süredir devam eden soruşturmalar kapsamında 10 binden fazla kişinin sorguya çekildiğini ve 100’den fazla şüphelinin suçu üstlendiğini aktardı.

Cinayetin gizemi, birçok komplo teorisini de beraberinde getirmişti. ABD Merkezi İstihbarat Örgütü (CIA), Kürt milisler ve Güney Afrika güvenlik güçleri, cinayetten sorumlu olduğu yönünde komplo teorilerinde adı geçen gruplar arasında.

İsveç’te uzun yıllar Sosyal Demokratların liderliğini yapan ve iki dönem başbakan seçilen Palme, İskandinavya’nın güçlü sosyal devlet yapısının baş mimarlarındandı. Palme, Soğuk Savaş döneminde hem ABD hem de SSCB’ne karşı sert eleştirileriyle biliniyordu.

Savcılığın açıklamasının ardından gazetecilere konuşan Başbakan Stefan Lofven, “Bu yaranın artık iyileşmesine izin verilmesini içtenlikle diliyorum” şeklinde konuştu.

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