1989'da Ege kıyılarında tatil

BBC Arşivlerinde Türkiye'de bu hafta, 1989 yılında Türkiye'de tatille ilgili hazırlanan bir tanıtım programı var. Programda sunucu Kathy Tayler, bir yandan gördüğü yerleri tanıtırken bir yandan da turizmin Türkiye'nin doğal güzelliklerini bozmamasını umduğunu vurguluyor.

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

