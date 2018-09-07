HABER

1989'da Ege kıyılarında tatil

07.09.2018 14:41 | Son Güncelleme

BBC Arşivlerinde Türkiye'de bu hafta, 1989 yılında Türkiye'de tatille ilgili hazırlanan bir tanıtım programı var. Programda Ölü Deniz, Dalyan, Kayaköy gibi yerlerden görüntüler yer alıyor.

BBC Arşivlerinde Türkiye'de bu hafta, 1989 yılında Türkiye'de tatille ilgili hazırlanan bir tanıtım programı var. Programda sunucu Kathy Tayler, bir yandan gördüğü yerleri tanıtırken bir yandan da turizmin Türkiye'nin doğal güzelliklerini bozmamasını umduğunu vurguluyor.

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
1989'da Ege kıyılarında tatil1989'da Ege kıyılarında tatil
Yol ortasında şaşırtan görüntüYol ortasında şaşırtan görüntü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BBC arşiv ege kıyıları

En Çok Okunan Haberler

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kaputu açınca gözlerine inanamadı

Kaputu açınca gözlerine inanamadı

Yol ortasında şaşırtan görüntü

Yol ortasında şaşırtan görüntü

İş makinesine roketle karşılık veren çiftçi böyle kaydedildi

İş makinesine roketle karşılık veren çiftçi böyle kaydedildi

Kayanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kayanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Park ettiği yerden çıkamayan acemi sürücü

Park ettiği yerden çıkamayan acemi sürücü

12 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı

12 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.