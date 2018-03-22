1991'deki fotoğrafını paylaştı!

Ata Demirer'in 26 yıl önceki fotoğrafını gören takipçileri tanımakta güçlük çekerken yıllar geçtikçe ünlü komedyenin aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.

Ünlülerin çocukluk fotoğrafları

1 / 105 Ata Demirer

2 / 105 Ünlü oyuncu instagram hesabından #tbt (anı paylaşma günü) notuyla paylaştı "Madem mevzu #tbt 1991 Marmaris turunç otel Yarı zamanlı piyanist Yarı zamanlı animatör" notuyla paylaştı.

3 / 105 Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı usta oyuncusu Türkan Şoray Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

4 / 105 72 yaşındaki Türkan Şoray fotoğrafın altına ise "Türkan bir yaşında..." notunu düştü.

5 / 105 Sosyal medyanın aktif kullanıcılarından İrem Derici, ses getiren paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

6 / 105 Sürpriz bir karara imza atarak sevgilisi Lider Şahin'den ayrılan popçu İrem Derici çocukluk fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

7 / 105 Paylaşımının altına "Ay tipe koş, pek de değişmemişim hani" notunu düşen İrem Derici'nin bu fotoğrafına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.

8 / 105 İrem Derici

9 / 105 Güzel model Didem Soydan Instagram'dan çocukluk fotoğrafını paylaştı.

10 / 105 Soydan fotoğrafının altına; "İşte bunlar hep POZ. (annem lady diana hayranıydı dolayısı ile bir dönem evde ,okulda bu saçla gezdim, üzerimdeki kombin anneme ait.) yazdı.

11 / 105 Serdar Ortaç

12 / 105 Özge Özpirinçi ilkokul yıllarına ait fotoğrafı Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu fotoğrafın altına şu notu düştü:

13 / 105 "İlkokul 1'in ilk günü! Akademik hayata karşı tavrım o günden itibaren çok netti! Stresten yanağımda çıkan ucuğun izi durur hala! Hey gidi günler... Saçlarımı o kadar kısa kestirmişler ki (kesin bitlenmişimdir) ilkokul formamı almaya gittiğimde satış elemanı hanımefendi babama ve bana bakıp erkek üniformalarına yönlendirmişti bizi. Çok üzülmüştüm ama şimdi gülüyorum tabi. Anlatacak hikayelerden biri işte..."

14 / 105 Oyuncu Ezgi Mola Instagram'dan çocukluk fotoğrafını paylaştı.

15 / 105 Ezgi Mola paylaştığı fotoğrafın altına, "Kabul ediyorum çocukken gerçek bir belaydım ama şu ortada yavrusunu kucağına alan o kadın hep kulağıma "sana çok inanıyorum" derdi. Hayatta bir şey olup olamayacağımı bilmiyordum ama bunu duymak iyi geliyordu, sevdiklerinize onları sevdiğinizi hissettirin lütfen, çünkü en çok ihtiyacımız olan şey sevgi. Seni çok seviyorum. İyi ki doğmuşsun..." notunu düştü.

16 / 105 Ezgi Mola

17 / 105 Çağla Şıkel

18 / 105 Çağla Şıkel (Solda)

19 / 105 Oyuncu Meryem Uzerli okul yıllarında çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp, takipçilerine "Beni tanıyabildiniz mi"? diye sordu.

20 / 105 Bakalım siz Meryem Uzerli'yi bu fotoğrafta hemen bulabilecek misiniz?

21 / 105 İŞTE MERYEM UZERLİ

22 / 105 Gülse Birsel sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla çocukluğuna döndü.

23 / 105 Birsel çocukluk fotoğrafını paylaşıp altına "tbt vakti geldi mi?" notunu yazdı. ( TBT, geçmişten bir güne, eskilere dair fotoğraf yüklemek isteyenlerin kullandığı bir etiket) Birsel'in fotoğrafının altına ise "bakışlar hep aynı" yorumları yağdı.

24 / 105 1976 doğumlu komedyen Ceyhun Yılmaz, 12 yaşındayken 1988 yılında komşularının evinde çekilen fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

25 / 105 Yılmaz paylaşımına, "Size son kez söylüyorum Patron benim...! 1988 ve Sezen Aksu çalıyor altta. Bahçelievler Bora Apartmanı, komşumuz Saniye Abla'nın evi." notunu düştü.

26 / 105 Gülben Ergen, çocukluk yıllarında bir sahnede elinde mikrofonla çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

27 / 105 Gülben Ergen yayınladığı fotoğrafın açıklamasına, "Öhööömss ilkokul gösterisinde mikrofonla havaya girmeler tbt'si. Pembe pantolon pembe gömlek pembe papyon annemin bana aldığı günü hatırlıyorum başucumda uyumuştum. Stiller mitiller bi haller bişeyler." notunu yazdı.

28 / 105 Sosyal medya paylaşımlarıyla Türkiye'nin hatta dünyanın dikkatini çeken restoranlar zincirinin sahibi Nusret Gökçe'nin çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı.

29 / 105 Son olarak Dubai'deki restoranında Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio'yu ağırlayan Nusret sosyal medyada kısa sürede 5,5 milyon takipçiye ulaştı.

30 / 105 Oyuncu Ceyda Düvenci, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ceyda Düvenci'nin gazete okurken çekilen çocukluk fotoğrafını görenler, şimdiki haline benzetmekte zorlandı.

31 / 105 Ceyda Düvenci, henüz 2 - 3 yaşlarında çekilen fotoğrafıyla yaptığı paylaşımına "Okumak bizim işimiz... Biraz erken başlamışım sanırım." notunu ekledi.

32 / 105 Reyhan Karaca da çocukluk fotoğraflarını paylaşan ünlüler kervanına katıldı.

33 / 105 Reyhan Karaca bu pozu şu notla paylaştı: Müziğe çocuk yaşta başladım derken şaka yapmıyordum:) işte Trt İstanbul Radyosu Çocuk Korosu..Yaş 9...

34 / 105

35 / 105 2 Nisan 1979 doğumlu olan Bengü, Instagram hesabından yayınladığı bu kareye "İyi doğmuşum ben" notunu düştü.

36 / 105 Bengü bu fotoğrafın altına şu yorumu yaptı: İyi ki böyle güzel bir ailem ve güzel yürekli sevenim var. Her geçen yıl daha da şükrediyorum. İyi ki doğmuşum ben." Bengü'nün çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı.

37 / 105 Ünlü oyuncu Cem Davran sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı

38 / 105 Paylaştığı fotoğrafın altına: "Bu çocuk halâ yerli yerinde duruyor. Bugün 53 oldum, seneye topa gelişine vurmalı." notunu düştü.

39 / 105 Cansu Taşkın

40 / 105 Cansu Taşkın

41 / 105 Aleyna Tilki

42 / 105 Aleyna Tilki

43 / 105 Şarkıcı İrem Derici, annesinin de yer aldığı çocukluk fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. İrem Derici paylaştığı fotoğrafın altına şu yorumu yaptı:

44 / 105 ''Annem beni ağlattı bu gece. Eski fotoğraflara zaafımı bilirsiniz belki. Bir ton geçmişten fotoğrafla yüzleştim bu gece ama bu çok koydu. Ana-baba kıymeti bilmek lazım, benim canım annem hergün sabah akşam hala 30 yaşına gelen kızını 3 yaşında gibi görüyor. "Bak aklım sende, üşütme, sağlığına dikkat et, seni çok seviyorum, sen benim ilk göz ağrımsın, sana canım feda..." İyi ki senin kızınım, benim hükümet gibi anam! İyi geceler herkese. Uyuyorlarsa da gidin bir öpün ananızı babanızı, üstleri açılmıştır belki, örtün...''

45 / 105 Çocukluk fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Tarkan altına şu notu düştü: Şu havalara, bakışlara bakın. Artist ya

46 / 105 Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede 60 binden fazla beğeni aldı.

47 / 105 Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Meryem Uzerli, takipçileriyle küçüklük fotoğrafını paylaştı.

48 / 105 33 yaşındaki Uzerli'nin paylaşımı kısa sürede yaklaşık 90 bin beğeni aldı.

49 / 105 Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Adana konserinde bir sürpriz ile karşılaştı. İlkokul arkadaşı Zeynep, ünlü sanatçının ilkokul birinci sınıftaki günlüğünü yolladı.

50 / 105 Fazıl Say, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından; "Adana konserime gelen ilkokul arkadaşım Zeynep bakın ne yollamış Bu fotoğraf ilkokul1; 40 yıl önce" notuyla paylaştı.

51 / 105 Futbolcu Caner Erkin ile evlenen oyuncu Şükran Ovalı, eşinin çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

52 / 105 31 yaşındaki Şükran Ovalı, paylaşımın altına ise altına 'Minnak' notunu düştü.

53 / 105 Ajda Pekkan

54 / 105 Ajda Pekkan

55 / 105 Barış Manço

56 / 105 Barış Manço

57 / 105 Arda Turan

58 / 105 Arda Turan

59 / 105 Bengü

60 / 105 Bengü

61 / 105 Beren Saaat

62 / 105 Beren Saaat

63 / 105 Bergüzar Korel

64 / 105 Bergüzar Korel

65 / 105 Deniz Akkaya

66 / 105 Deniz Akkaya

67 / 105 Deniz Çakır

68 / 105 Deniz Çakır

69 / 105 Elçin Sangu

70 / 105 Elçin Sangu

71 / 105 Emre Aydın

72 / 105 Emre Aydın

73 / 105 Eser Yenenler

74 / 105 Eser Yenenler

75 / 105 Hazal Kaya

76 / 105 Hazal Kaya

77 / 105 Kenan İmirzalıoğlu

78 / 105 Kenan İmirzalıoğlu

79 / 105 Şarkıları ile milyonların gönlünde taht kuran Şebnem Ferah'ın ilkokul fotoğrafı sosyal paylaşım sitesi Facbook üzerinden paylaşıldı.

80 / 105 Şebnem Ferah, ilkokulu Yalova Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu'nda okudu. Bu yıllarda çekilen bir fotoğraf ise yıllar sonra sosyal paylaşım sitesine düştü.

81 / 105 Sanatçının 1972 yılında çekilen fotoğrafı ile günümüzde çekilen fotoğrafları yan yana getirildiğinde, neredeyse hiç değişmediği görülüyor.

82 / 105 Pelin Karahan

83 / 105 Pelin Karahan

84 / 105 Şener Şen

85 / 105 Şener Şen

86 / 105 Teoman

87 / 105 Teoman

88 / 105 Mehmet Günsur

89 / 105 Mehmet Günsur

90 / 105 Oğuzhan Koç

91 / 105 Oğuzhan Koç

92 / 105 Beyonce

93 / 105 Beyonce’nin daha önce görülmemiş 12 video kasedi ortaya çıktı. ABD’li şarkıcının 10 yaşındaki halini gösteren videolarda; Beyonce’nin, daha sonra Destiny’s Child’a dönüşecek olan altı kişilik Girls Tyme grubu üyesiyken çekilmiş hali görülüyor.

94 / 105 Angelina Jolie

95 / 105 Angelina Jolie

96 / 105 Britney Spears

97 / 105 Britney Spears

98 / 105 Brad Pitt

99 / 105 Brad Pitt

100 / 105 Madonna

101 / 105 Madonna

102 / 105 Mehmet Ali Erbil

103 / 105 Mehmet Ali Erbil

104 / 105 Merve Sevi