1992'de Barselona Olimpiyatlarına katılan Amerikan basketbol takımına ne ad verilmişti? (Hadi İpucu 20 Eylül 20.30)

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu akşam yani 20 Eylül Perşembe 20.30’da yapılacak yeni yarışma spor temalı olacak. Nitekim bu yarışmada sorulacak bir soru için basketbol alanından bir ipucu verildi. İpucunda 1992 Barselona olimpiyatlarına katılan Amerikan basketbol takımına ne ad verildiği soruldu.
1992 yılında Barcelona olimpiyatlarına katılan ABD takımı gelmiş geçmiş en iyi NBA oyuncularından oluşuyordu ki bu yüzden Dream Team yani Rüya Takım olarak anılmaktadır. Takım kadrosunda tüm zamanların en iyi oyuncusu denilince ilk akla gelen isim olan Michael Jordan ile Charles Barkley, Larry Bird, Patrick Ewing, Magic Johnson, Karl Malone, Scottie Pippen, David Robinson, John Stockton efsaneleri yer alıyordu.
YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?
Bu akşam 20.30’da yapılacak Hadi yarışmasında para ödülü 6 bin TL olarak açıklandı.
Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi
Rize'de dere yatağına yapılan bina için karar çıktı
Devlet Bahçeli: MHP olarak yerel seçimlerde İstanbul'da aday çıkarmayacağız
HDP'li İbrahim Ayhan hayatını kaybetti!
Bel ağrıları artınca şifacıya gitti... Resmen kabusu yaşadı!
Kayseri'den 10 milyon yıllık fil fosili çıktı!
Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi
Karısını ve kızını pilates topuyla öldürdü
iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!
Okuyucu Yorumları 0 yorum