1992'de Barselona Olimpiyatlarına katılan Amerikan basketbol takımına ne ad verilmişti? (Hadi İpucu 20 Eylül 20.30)

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu akşam yani 20 Eylül Perşembe 20.30’da yapılacak yeni yarışma spor temalı olacak. Nitekim bu yarışmada sorulacak bir soru için basketbol alanından bir ipucu verildi. İpucunda 1992 Barselona olimpiyatlarına katılan Amerikan basketbol takımına ne ad verildiği soruldu.

1992 OLİMPİYAT OYUNLARININ ABD BASKETBAL TAKIMI

1992 yılında Barcelona olimpiyatlarına katılan ABD takımı gelmiş geçmiş en iyi NBA oyuncularından oluşuyordu ki bu yüzden Dream Team yani Rüya Takım olarak anılmaktadır. Takım kadrosunda tüm zamanların en iyi oyuncusu denilince ilk akla gelen isim olan Michael Jordan ile Charles Barkley, Larry Bird, Patrick Ewing, Magic Johnson, Karl Malone, Scottie Pippen, David Robinson, John Stockton efsaneleri yer alıyordu.

YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Bu akşam 20.30’da yapılacak Hadi yarışmasında para ödülü 6 bin TL olarak açıklandı.



