"1993 yılı olayları bir bütün olarak araştırılmalı"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 1993 yılının Türkiye için karanlık bir yıl olduğunu, sadece Madımak'ta değil ülkede birçok faili meçhul cinayet ve şüpheli ölüm meydana geldiğini belirterek, "Madımak hadisesi ve 1993'te yaşanan bütün olaylar topyekun araştırılmalıdır. Gizli hiçbir şey kalmamalı, gerçek suçlular adalet önünde hesap vermelidir." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Madımak olayının 26. yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

Madımak olayını vahşet olarak tanımlayan Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"1993 yılı ülkemiz için hakikaten karanlık bir yıl olmuştur. Sadece Madımak'ta değil, ülkemizde birçok faili meçhul cinayet ve şüpheli ölüm meydana gelmiştir. Uğur Mumcu ve Eşref Bitlis suikastları zaten suikast olarak tarihe geçmiştir. Başbağlar, apayrı bir katliam olarak tarihe geçmiştir. Özal'ın vefatı üzerine de bir şüphe olagelmiştir. 33 silahsız erimizin Bingöl'de şehit edilmesi aslında 1993 yılının ülkemiz üzerinde bazı hadiselerin planlandığına işaret edilmektedir. Aradan bunca zaman geçmesine rağmen Madımak hadisesi ve 1993'te yaşanan bütün olaylar topyekun araştırılmalıdır. Gizli hiçbir şey kalmamalı, gerçek suçlular adalet önünde hesap vermelidir."