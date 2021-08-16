1999 depreminde Avcılar'da ölen 246 kişi anıldı

'Avcılar Ses Veriyor' sloganı ile düzenlenen etkinlikler kapsamında ilk olarak saat 20.00'de ilçe sakinleri evlerinin balkonları veya pencerelerinden düdük çalarak 'Ses' verdi. Saat 21.00'de Havuz Meydanı'nda süren etkinlikte felaketten 22 yıl, bir başka hesaplama ile 8 bin 36 gün geçtiğini belirten pankart ile Avcılar'da yaşamlarını yitirenlerin adını taşıyan bir başka pankart taşındı. Ölenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Benzer etkinlik depremin meydana geldiği saat 03.02'de Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı önünde yapılacak.





