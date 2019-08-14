2000 yılında nüfusu 756 bin olan kent, yapılan teşvik ve yardımlarla yaralarını hızla sararak, geçen yıl bir milyon nüfus bandını aşan iller arasına girmeyi başardı. Kentin nüfusu 2018 yılında 1 milyon 10 bin 700 olarak kayıtları geçti.

Depremin ardından geçen 20 yıllık süreçte kentsel dönüşümünün yanı sıra sanayideki başarıyla da dikkati çeken Sakarya, otomotiv sektöründeki tecrübeli ve nitelikli işgücü, nüfus için hazırlığı ve özellikle lojistikteki ayrıcalıklı özelliğiyle avantajlı il konumuna geldi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos Marmara Depremi'nde büyük zarar gören Sakarya'da afet sonrası başlatılan çalışmalarla yeni yerleşim alanları oluşturulurken, sanayici ve yatırımcılara sağlanan teşviklerle iş dünyası desteklendi.

ÖMER FARUK CEBECİ - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde ağır tahribatların yaşandığı kentlerden olan Sakarya, aradan geçen 20 yıllık süreçte kentsel dönüşümünün yanı sıra sanayideki atılımlarla da öne çıkarak ekonomisini büyüttü.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzerinden 20 yıl geçen Marmara Depremi'nde kentin hem maddi hem de sosyal açıdan ciddi zararlar gördüğünü söyledi.

O tarihten itibaren yaraların sarılmaya çalışıldığını anlatan Altuğ, bu süreçte Sakarya ekonomisinin ciddi anlamda büyüdüğünü belirtti.

"Biz, 1999 depremini milat olarak alıyoruz." diyen Altuğ, "İhracat anlamında 1999 yılında yaklaşık 180 milyon dolar ihracatımız vardı, şu anda dış ticaretimiz 10 milyar dolarlara yaklaşmış vaziyette. Bunun 6 milyar doları ihracat, 2,6 milyar doları da ithalat olmak üzere 10 milyara yakın rakamlardan bahsedebiliriz. Sakarya'nın üretiminin nerelere geldiğini anlatıyor." şeklinde konuştu.

- "Sakarya hem endüstriyel hem de zirai alanda ihracat yapıyor"

Altuğ, 1999 yılında kentte organize sanayi bölgesi sayısının 3 olduğunu, aradan geçen 20 yılda bunun 11'e çıktığını ifade etti.

SATSO üye sayısının da söz konusu süreçte bin 200'den 10 bine yükseldiğini dile getiren Altuğ, sigortalı ve kayıtlı istihdam oranında da ciddi artışın olduğunu kaydetti.