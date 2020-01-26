1999 depremini yaşayan Sakarya halkından deprem bölgesine destek

17 Ağustos 1999 depremini yaşayan Sakarya halkı, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem sonrasında depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına destek olmak için seferber oldu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Bu hassasiyeti yaşayan, acıları yaşayan, bugünü yaşayan Sakaryalılar Cuma akşamı Elazığ ve Malatya’da deprem olur olmaz ayağa kalktı” dedi.

17 Ağustos 1999 depreminde büyük kayıplar veren Sakarya’da 24 Ocak Cuma günü Elazığ’da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için destek kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından vatandaşlardan destek istendi. Depremi yaşamış olan Sakarya halkı, günün erken saatlerinde kent meydanına akın ederek evlerinden ve satın aldıkları ihtiyaç malzemelerini yetkililere teslim etti.

"Bu yardımı duyar duymaz eşimle birlikte koştuk geldik"

1999 yılında meydana gelen depremde yaşadıkları acıyı tekrar yaşadıklarını belirten Fatma Özden, “Aynı acıyı bizde yaşadık, yaşadığımız acıyı tekrar hissettim o deprem gecesi, gördüm çok ağladım. Allah’ım hepimize yardım etsin, bir daha böyle kimseye göstermesin bu acıyı. Biz yaşadık 1999 depreminde 2 katlı evimiz vardı. Çok zorluk geçirdik, beni komşularım çıkardı enkazdan. Çocuklarımı yukarıdan aşağıya nasıl attığımı bile bilmiyorum o deprem gecesi. Cenab-ı Allah bize gösterdi, o acıyı bir daha kimseye göstermesin. Bu acı çok büyük acı. Bu yardımı gördüm çok duygulandım, mesaj geldi koştuk geldik eşimle beraber. Erzak, battaniye getirdim hemen koşarak geldim” dedi.