1999 yılında enkaz altında kalmıştı! 24 yıl sonra...

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 1999 yılındaki depremde babasıyla birlikte enkaz altında kalan Cihat Karagöz, itfaiyeci olup Hatay’da onlarca can kurtardı! “Asrın felaketi” olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler hiç düşünmeden yola çıkarak, Gölcük depreminden edindikleri tecrübeyi sahaya yansıttı. Depremden saatler sonra enkaz altından tek tek vatandaşları kurtaran ekiplerin zaman zaman gözleri doldu.

KAÇAK SU CİHAZI İLE TEK TEK TESPİT ETTİLER

Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş bölgesinde görev alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, enkazların üzerinde İSU’nun kaçak su tespit etmek için kullandığı cihazla dinleme yaptı. Ses alan ekipler, gözlerini bile kırpmadan büyük hasar alan binalara daldı. Enkazdan çıkartılan her canlının ardından ekipler birbirlerine sarıldı. Gölcük depreminde yakınlarını, ailelerini kaybeden Kocaelili itfaiyecilerin başarısı Türkiye’ye örnek olurken, her birinin hikayesi ise duyanların gözlerini doldurdu.

“1999 YILINDA ENKAZDA KALDI, ŞİMDİ İTFAİYECİ OLDU HAYAT KURTARIYOR”

19 yaşındayken 1999 yılında Gölcük'te yaşanan depremde babasıyla birlikte enkaz altında kaldığını ifade eden, şu anda 42 yaşında olan Kocaeli itfaiyesi çalışanı Cihat Karagöz, "Afet haberini alır almaz yola çıktık. İnsanlarımıza faydalı olmak için, insanlarımızı enkaz altından almak için geldik. 14-15 saatlik yolculuk sonrasında Kahramanmaraş’a ulaştık. Beşinci günde Hatay’ın Antakya ilçesine geldik. O günden beri vatandaşlarımıza hizmet vermeye ve vatandaşlarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Enkazda birçok arama kurtarma faaliyetlerinde vatandaşlarımızı canlı olarak enkaz altlarından kurtardık. Faydalı olduysak ne mutlu bize, derdimiz insanlara faydalı olabilmek, canlarını kurtarabilmek" dedi.

3 aylık üçüz çocukları olduğunu dile getiren bir itfaiyeci de, "Dün beş tane canlı çıkardık, iki tanesi çocuktu. Her canlı çıkardığımızda anne babamızın yerine koyuyoruz, yaşıyoruz. Bu duygunun tarifi yok kesinlikle" diye konuştu.

"SES GELİNCE KENDİ ENKAZINI BIRAKIP, SES GELEN YERDEKİ KİŞİLERİ KURTARDI"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, "Hüseyin kardeşimizin Adıyaman’da ailesi enkaz altında kaldı. Biz depremi 04.17’de aldığımızda 1 saat sonrasında Kocaeli’nden Adıyaman’a ve Kahramanmaraş’a hareket ettik. Adıyaman’a varan Hüseyin kardeşimiz iki tane enkazın yanına gitti. Bir tanesi ailesinin olduğu enkaz bir tanesi yan taraftaki yerde sesi duyunca ailesinin enkazını bırakarak yan taraftaki komşusunu çıkardı. Daha sonra kendi enkazına giderek iki yakınını canlı olarak çıkarttı. Tabi rahmetli olanlar da vardı böyle bir duyguyu da yaşamış olduk" şeklinde konuştu.

"BİZ BU DEPREMİ 1999 YILINDA YAŞADIK, NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLİYORUZ"

İtfaiye ekiplerinin arama kurtarma konusunda özel bir eğitimden geçtiklerini ifade eden ve burada olup bitenleri en iyi anlayan ekiplerden biri olduklarını dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Biz bu depremi 1999 yılında yaşadık. Ne anlama geldiğini biliyoruz. Birçoğumuz yakınlarını kaybetti, sakat kalan akrabalarımız var. İtfaiye ekibimizde kurtarma ekibinde de o arkadaşlardan var. Dolayısıyla manevi başka bir bağ ile de oraya bağlılar. Eskiden itfaiyeciler tulumbacılar olarak adlandırılmış, o aynı zamanda kahramanlık hikayesiymiş. Aynı o ruh sanki, arkadaşlarımız da ruh amatör ruh. Kendileri profesyoneller ama ruhları amatör. Hepsini yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı. (İHA)

