19F durakları ve saatleri - 19F Yeditepe Üniversitesi/Fındıklı Mahallesi - Kadıköy hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

19F Yeditepe Üniversitesi/Fındıklı Mahallesi - Kadıköy hattı, İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki önemli ulaşım hatlarından biridir. Güzergahı ve sefer sıklığı, bölge sakinleri ve üniversite öğrencileri için pratik bir ulaşım alternatifi sunar. 19F hattı, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun öğrenci trafiğine hizmet eder. Bu nedenle sefer sıklığı, yoğun saatlerde artırılır. Genel olarak, her saat diliminde düzenli seferler bulunur.

19F durakları

19F durak isimleri aşağıdaki gibidir:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ALT KAPI - Ataşehir

EVREN CADDESİ - Maltepe

FIRAT SOKAK - Maltepe

YASEMİN SOKAK - Maltepe

BAŞIBÜYÜK YOLU - Maltepe

FINDIKLI MAHALLESİ - Maltepe

SUDE YAREN UZUNÇAVDAR - Maltepe

ATAMAN CADDESİ - Maltepe

GAZİ MUSTAFA KEMAL CADDESİ - Maltepe

İETT BLOKLARI - Maltepe

YALIN SOKAK - Maltepe

MENEKŞECİ SOKAK - Maltepe

FINDIKLI MAHALLESİ MUHTARLIĞI - Ataşehir

PAŞABAHÇE BLOKLARI - Ataşehir

KAVAKLAR SOKAK - Ataşehir

İÇERENKÖY DÖRTYOL - Ataşehir

ZİYAPAŞA - Ataşehir

YAHYA KEMAL BEYATLI ORTAOKULU - Ataşehir

İÇERENKÖY - Ataşehir

İÇERENKÖY MEZARLIĞI - Ataşehir

HALİL ATAMAVCI İLKOKULU - Ataşehir

BOSTANCI SANAYİİ - Ataşehir

FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - Ataşehir

KOZYATAĞI METRO - Ataşehir

YÜZBEŞEVLER - Ataşehir

SAHRAYICEDİT ATATÜRK CADDESİ - Kadıköy

ULAŞTIRICI SOKAK - Kadıköy

SAHRAYICEDİT - Kadıköy

NEVZAT AYASBEYOĞLU ORTAOKULU - Kadıköy

KADIKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ - Kadıköy

GÖZTEPE - Kadıköy

ÇEMENZAR - Kadıköy

MUSTAFA MAZHAR BEY SOKAK - Kadıköy

GÖZTEPE PROF. DR SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HAST. - Kadıköy

MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE YERLEŞKESİ - Kadıköy

KUYUBAŞI - Kadıköy

ZİVERBEY - Kadıköy

KADIKÖY BELEDİYESİ - Kadıköy

SÖĞÜTLÜÇEŞME - Kadıköy

ALTIYOL - Kadıköy

KADIKÖY ÇARŞI - Kadıköy

KADIKÖY - Kadıköy



19F saatleri

19F Yeditepe Üniversitesi/Fındıklı Mahallesi - Kadıköy hattı için sefer saatleri genellikle gün içinde değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, bu hattın seferleri sabah saatlerinden itibaren başlar ve akşam saatlerine kadar devam eder. Özellikle hafta içi günlerinde, sabah ve akşam saatlerinde sefer sıklığı artar.

İş günleri ilk sefer: Resmî siteye göre Yeditepe Üniversitesi Alt Kapı yönünden ilk sefer 05:25'te başlar.

İş günleri son sefer: Resmî siteye göre Yeditepe Üniversitesi Alt Kapı yönünden son sefer 23:00'te yapılır.

Cumartesi ilk sefer: Resmî siteye göre cumartesi günleri, Yeditepe Üniversitesi Alt Kapı yönünden ilk sefer 05:25'te başlar.

Cumartesi son sefer: Resmî siteye göre cumartesi günleri, Yeditepe Üniversitesi Alt Kapı yönünden son sefer 23:00'de gerçekleştirilir.

Pazar ilk sefer: Resmî siteye göre pazar günleri ise aynı yönden ilk sefer 05:40'ta başlar.

Pazar son sefer: Resmî siteye göre pazar günleri son sefer 23:00'te sona erer.

Sefer saatleri, mevsime ve özel günlere göre de değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, yolculuk yapmadan önce İETT'nin resmî web sitesinden veya mobil uygulamasından güncel sefer bilgilerini kontrol etmek faydalı olacaktır.