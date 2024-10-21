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19F durakları ve saatleri - 19F Yeditepe Üniversitesi/Fındıklı Mahallesi - Kadıköy hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.10.2024 19:22
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19F Yeditepe Üniversitesi/Fındıklı Mahallesi - Kadıköy hattı, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan önemli bir toplu taşıma hattıdır. Bu hat, Yeditepe Üniversitesi'ni Fındıklı Mahallesi ile Kadıköy arasında bağlayarak öğrenci ve bölge sakinleri için ulaşımı kolaylaştırmaktadır. Peki, 19F Yeditepe Üniversitesi/Fındıklı Mahallesi - Kadıköy hattı saatleri, durakları ve durak isimleri nelerdir?

19F durakları ve saatleri - 19F Yeditepe Üniversitesi/Fındıklı Mahallesi - Kadıköy hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

19F Yeditepe Üniversitesi/Fındıklı Mahallesi - Kadıköy hattı, İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki önemli ulaşım hatlarından biridir. Güzergahı ve sefer sıklığı, bölge sakinleri ve üniversite öğrencileri için pratik bir ulaşım alternatifi sunar. 19F hattı, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun öğrenci trafiğine hizmet eder. Bu nedenle sefer sıklığı, yoğun saatlerde artırılır. Genel olarak, her saat diliminde düzenli seferler bulunur.

19F durakları

19F durak isimleri aşağıdaki gibidir:

    1. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ALT KAPI - Ataşehir
    1. EVREN CADDESİ - Maltepe
    1. FIRAT SOKAK - Maltepe
    1. YASEMİN SOKAK - Maltepe
    1. BAŞIBÜYÜK YOLU - Maltepe
    1. FINDIKLI MAHALLESİ - Maltepe
    1. SUDE YAREN UZUNÇAVDAR - Maltepe
    1. ATAMAN CADDESİ - Maltepe
    1. GAZİ MUSTAFA KEMAL CADDESİ - Maltepe
    1. İETT BLOKLARI - Maltepe
    1. YALIN SOKAK - Maltepe
    1. MENEKŞECİ SOKAK - Maltepe
    1. FINDIKLI MAHALLESİ MUHTARLIĞI - Ataşehir
    1. PAŞABAHÇE BLOKLARI - Ataşehir
    1. KAVAKLAR SOKAK - Ataşehir
    1. İÇERENKÖY DÖRTYOL - Ataşehir
    1. ZİYAPAŞA - Ataşehir
    1. YAHYA KEMAL BEYATLI ORTAOKULU - Ataşehir
    1. İÇERENKÖY - Ataşehir
    1. İÇERENKÖY MEZARLIĞI - Ataşehir
    1. HALİL ATAMAVCI İLKOKULU - Ataşehir
    1. BOSTANCI SANAYİİ - Ataşehir
    1. FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - Ataşehir
    1. KOZYATAĞI METRO - Ataşehir
    1. YÜZBEŞEVLER - Ataşehir
    1. SAHRAYICEDİT ATATÜRK CADDESİ - Kadıköy
    1. ULAŞTIRICI SOKAK - Kadıköy
    1. SAHRAYICEDİT - Kadıköy
    1. NEVZAT AYASBEYOĞLU ORTAOKULU - Kadıköy
    1. KADIKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ - Kadıköy
    1. GÖZTEPE - Kadıköy
    1. ÇEMENZAR - Kadıköy
    1. MUSTAFA MAZHAR BEY SOKAK - Kadıköy
    1. GÖZTEPE PROF. DR SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HAST. - Kadıköy
    1. MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE YERLEŞKESİ - Kadıköy
    1. KUYUBAŞI - Kadıköy
    1. ZİVERBEY - Kadıköy
    1. KADIKÖY BELEDİYESİ - Kadıköy
    1. SÖĞÜTLÜÇEŞME - Kadıköy
    1. ALTIYOL - Kadıköy
    1. KADIKÖY ÇARŞI - Kadıköy
    1. KADIKÖY - Kadıköy

19F saatleri

19F Yeditepe Üniversitesi/Fındıklı Mahallesi - Kadıköy hattı için sefer saatleri genellikle gün içinde değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, bu hattın seferleri sabah saatlerinden itibaren başlar ve akşam saatlerine kadar devam eder. Özellikle hafta içi günlerinde, sabah ve akşam saatlerinde sefer sıklığı artar.

  • İş günleri ilk sefer: Resmî siteye göre Yeditepe Üniversitesi Alt Kapı yönünden ilk sefer 05:25'te başlar.
  • İş günleri son sefer: Resmî siteye göre Yeditepe Üniversitesi Alt Kapı yönünden son sefer 23:00'te yapılır.
  • Cumartesi ilk sefer: Resmî siteye göre cumartesi günleri, Yeditepe Üniversitesi Alt Kapı yönünden ilk sefer 05:25'te başlar.
  • Cumartesi son sefer: Resmî siteye göre cumartesi günleri, Yeditepe Üniversitesi Alt Kapı yönünden son sefer 23:00'de gerçekleştirilir.
  • Pazar ilk sefer: Resmî siteye göre pazar günleri ise aynı yönden ilk sefer 05:40'ta başlar.
  • Pazar son sefer: Resmî siteye göre pazar günleri son sefer 23:00'te sona erer.

Sefer saatleri, mevsime ve özel günlere göre de değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, yolculuk yapmadan önce İETT'nin resmî web sitesinden veya mobil uygulamasından güncel sefer bilgilerini kontrol etmek faydalı olacaktır.

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