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19S durakları ve saatleri nelerdir? 19S Yenidoğan / Sarıgazi - Kadiköy hattı durakları, durak isimleri ve saatleri

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.10.2024 19:06
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19S otobüs durakları, İstanbul'da yaşayanların ve bu hattı tercih edenlerin sıkça merak ettiği bir konudur. Uzun bir güzergaha sahip olan 19S, çok sayıda duraktan geçerek geniş bir alana hizmet sunar. Bu durum, hattın geçtiği güzergah hakkında güncel bilgilere erişimin ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Peki, 19S Yenidoğan / Sarıgazi - Kadiköy hattı durakları, durak isimleri ve saatleri nelerdir?

19S durakları ve saatleri nelerdir? 19S Yenidoğan / Sarıgazi - Kadiköy hattı durakları, durak isimleri ve saatleri

İstanbul'da yaşayan milyonlarca insan için toplu taşıma, günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir. Bu kapsamda, otobüsler önemli bir rol oynamaktadır. Vatandaşlar, işlerine veya okullarına ulaşmak için farklı hatları tercih ederken, binecekleri otobüslerin geçtiği duraklar hakkında güncel bilgilere ulaşma ihtiyacı duyarlar. Bu hatlar arasında öne çıkanlardan biri de 19S otobüs hattıdır. 19S hattının sağladığı ulaşım imkanı, hem çalışanlar hem de öğrenciler için büyük önem taşımaktadır. Bu noktada 19S durakları ve saatleri nelerdir sorusu gündeme gelmektedir.

19S durakları

19S durakları ve 19S durak isimleri aşağıdaki gibidir:

    1. YENİDOĞAN PERONLAR - Sancaktepe
    1. SEÇKİN SOKAK - Sancaktepe
    1. ADAY SOKAK - Sancaktepe
    1. OTLUKBELİ CADDESİ - Sancaktepe
    1. FİLİZ - Sancaktepe
    1. KARAPINAR SOKAK - Sancaktepe
    1. VEYSEL KARANİ CADDESİ - Sancaktepe
    1. YUNUS EMRE MAHALLESİ - Sancaktepe
    1. GAMZE SOKAK - Sancaktepe
    1. ABİTLER - Sancaktepe
    1. AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ - Sancaktepe
    1. YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ - Sancaktepe
    1. UMUT SOKAK - Sancaktepe
    1. MERVE MAHALLESİ - Sancaktepe
    1. ÇAMLIKTEPE - Sancaktepe
    1. İHSAN SOKAK - Sancaktepe
    1. UFUK CADDESİ - Sancaktepe
    1. EBRU SOKAK - Sancaktepe
    1. SARIGAZİ PAZAR YERİ - Sancaktepe
    1. SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ - Sancaktepe
    1. SARIGAZİ MERKEZ - Sancaktepe
    1. SARIGAZİ METRO - Sancaktepe
    1. MECLİS MAHALLESİ - Sancaktepe
    1. GÜLBAHÇE SOKAK - Sancaktepe
    1. ÇAMLIK - Çekmeköy
    1. ÇEKMEKÖY METRO - Çekmeköy
    1. NECİP FAZIL METRO - Ümraniye
    1. MUSTAFA VASIF KARSLIGİL İLKOKULU - Ümraniye
    1. ÇEKMEKÖY SAPAĞI - Ümraniye
    1. DUDULLU - Ümraniye
    1. YUKARI DUDULLU - Ümraniye
    1. MODOKO - Ümraniye
    1. İ.M.E.S. - Ümraniye
    1. İMES BULVARI - Ümraniye
    1. İMES E KAPISI - Ümraniye
    1. DUDULLU OTOGAR - Ümraniye
    1. KEMALPAŞA - Ataşehir
    1. NECİP FAZIL BULVARI - Ataşehir
    1. YENİŞEHİR PAZAR YERİ - Ataşehir
    1. CEMİLE BESLER İLKOKULU - Ataşehir
    1. AKYAZI CADDESİ - Ataşehir
    1. ERDEM SİTESİ - Ataşehir
    1. İSMEK - Ataşehir
    1. KAYIŞDAĞI ARİFPAŞA İLKOKULU - Ataşehir
    1. GÜMRÜK ÜST KAPI - Ataşehir
    1. İETT GARAJI - Ataşehir
    1. İETT LOJMANLARI - Ataşehir
    1. İÇERENKÖY METRO-KÜÇÜKBAKKALKÖY MERKEZ CAMİ - Ataşehir
    1. ATAŞEHİR 100.YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ - Ataşehir
    1. FEVZİPAŞA - Ataşehir
    1. MESKENLER - Ataşehir
    1. KÜÇÜKBAKKALKÖY - Ataşehir
    1. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ - Ataşehir
    1. KARAMAN ÇİFTLİK YOLU - Ataşehir
    1. ATAŞEHİR HAL - Ataşehir
    1. ÇAYIR CADDESİ - Ataşehir
    1. KOZYATAĞI METRO - Ataşehir
    1. YÜZBEŞEVLER - Ataşehir
    1. SAHRAYICEDİT ATATÜRK CADDESİ - Kadıköy
    1. ULAŞTIRICI SOKAK - Kadıköy
    1. SAHRAYICEDİT - Kadıköy
    1. NEVZAT AYASBEYOĞLU ORTAOKULU - Kadıköy
    1. KADIKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ - Kadıköy
    1. GÖZTEPE - Kadıköy
    1. ÇEMENZAR - Kadıköy
    1. MUSTAFA MAZHAR BEY SOKAK - Kadıköy
    1. GÖZTEPE PROF. DR SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HAST. - Kadıköy
    1. MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE YERLEŞKESİ - Kadıköy
    1. KUYUBAŞI - Kadıköy
    1. ZİVERBEY - Kadıköy
    1. KADIKÖY BELEDİYESİ - Kadıköy
    1. SÖĞÜTLÜÇEŞME - Kadıköy
    1. ALTIYOL - Kadıköy
    1. KADIKÖY ÇARŞI - Kadıköy
    1. KADIKÖY - Kadıköy

19S saatleri

19S seferleri, Yenidoğan Peronlar yönünden iş günleri 04:45'te, hafta sonu (cumartesi ve pazar) 05:00'te başlar. Aynı yönden her gün 04:15 civarında son sefer yapılır. 24 saat hizmet verir. Gece saat 00:30-05:30 arası binişler çift biletlidir. 48T hattının güzergahı ve saatleri, İETT'nin resmî web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden güncel olarak takip edilebilir.

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Kadıköy otobüs yenidoğan
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