19S durakları ve saatleri nelerdir? 19S Yenidoğan / Sarıgazi - Kadiköy hattı durakları, durak isimleri ve saatleri

İstanbul'da yaşayan milyonlarca insan için toplu taşıma, günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir. Bu kapsamda, otobüsler önemli bir rol oynamaktadır. Vatandaşlar, işlerine veya okullarına ulaşmak için farklı hatları tercih ederken, binecekleri otobüslerin geçtiği duraklar hakkında güncel bilgilere ulaşma ihtiyacı duyarlar. Bu hatlar arasında öne çıkanlardan biri de 19S otobüs hattıdır. 19S hattının sağladığı ulaşım imkanı, hem çalışanlar hem de öğrenciler için büyük önem taşımaktadır. Bu noktada 19S durakları ve saatleri nelerdir sorusu gündeme gelmektedir.

19S durakları

19S durakları ve 19S durak isimleri aşağıdaki gibidir:

YENİDOĞAN PERONLAR - Sancaktepe

SEÇKİN SOKAK - Sancaktepe

ADAY SOKAK - Sancaktepe

OTLUKBELİ CADDESİ - Sancaktepe

FİLİZ - Sancaktepe

KARAPINAR SOKAK - Sancaktepe

VEYSEL KARANİ CADDESİ - Sancaktepe

YUNUS EMRE MAHALLESİ - Sancaktepe

GAMZE SOKAK - Sancaktepe

ABİTLER - Sancaktepe

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ - Sancaktepe

YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ - Sancaktepe

UMUT SOKAK - Sancaktepe

MERVE MAHALLESİ - Sancaktepe

ÇAMLIKTEPE - Sancaktepe

İHSAN SOKAK - Sancaktepe

UFUK CADDESİ - Sancaktepe

EBRU SOKAK - Sancaktepe

SARIGAZİ PAZAR YERİ - Sancaktepe

SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ - Sancaktepe

SARIGAZİ MERKEZ - Sancaktepe

SARIGAZİ METRO - Sancaktepe

MECLİS MAHALLESİ - Sancaktepe

GÜLBAHÇE SOKAK - Sancaktepe

ÇAMLIK - Çekmeköy

ÇEKMEKÖY METRO - Çekmeköy

NECİP FAZIL METRO - Ümraniye

MUSTAFA VASIF KARSLIGİL İLKOKULU - Ümraniye

ÇEKMEKÖY SAPAĞI - Ümraniye

DUDULLU - Ümraniye

YUKARI DUDULLU - Ümraniye

MODOKO - Ümraniye

İ.M.E.S. - Ümraniye

İMES BULVARI - Ümraniye

İMES E KAPISI - Ümraniye

DUDULLU OTOGAR - Ümraniye

KEMALPAŞA - Ataşehir

NECİP FAZIL BULVARI - Ataşehir

YENİŞEHİR PAZAR YERİ - Ataşehir

CEMİLE BESLER İLKOKULU - Ataşehir

AKYAZI CADDESİ - Ataşehir

ERDEM SİTESİ - Ataşehir

İSMEK - Ataşehir

KAYIŞDAĞI ARİFPAŞA İLKOKULU - Ataşehir

GÜMRÜK ÜST KAPI - Ataşehir

İETT GARAJI - Ataşehir

İETT LOJMANLARI - Ataşehir

İÇERENKÖY METRO-KÜÇÜKBAKKALKÖY MERKEZ CAMİ - Ataşehir

ATAŞEHİR 100.YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ - Ataşehir

FEVZİPAŞA - Ataşehir

MESKENLER - Ataşehir

KÜÇÜKBAKKALKÖY - Ataşehir

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ - Ataşehir

KARAMAN ÇİFTLİK YOLU - Ataşehir

ATAŞEHİR HAL - Ataşehir

ÇAYIR CADDESİ - Ataşehir

KOZYATAĞI METRO - Ataşehir

YÜZBEŞEVLER - Ataşehir

SAHRAYICEDİT ATATÜRK CADDESİ - Kadıköy

ULAŞTIRICI SOKAK - Kadıköy

SAHRAYICEDİT - Kadıköy

NEVZAT AYASBEYOĞLU ORTAOKULU - Kadıköy

KADIKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ - Kadıköy

GÖZTEPE - Kadıköy

ÇEMENZAR - Kadıköy

MUSTAFA MAZHAR BEY SOKAK - Kadıköy

GÖZTEPE PROF. DR SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HAST. - Kadıköy

MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE YERLEŞKESİ - Kadıköy

KUYUBAŞI - Kadıköy

ZİVERBEY - Kadıköy

KADIKÖY BELEDİYESİ - Kadıköy

SÖĞÜTLÜÇEŞME - Kadıköy

ALTIYOL - Kadıköy

KADIKÖY ÇARŞI - Kadıköy

KADIKÖY - Kadıköy



19S saatleri

19S seferleri, Yenidoğan Peronlar yönünden iş günleri 04:45'te, hafta sonu (cumartesi ve pazar) 05:00'te başlar. Aynı yönden her gün 04:15 civarında son sefer yapılır. 24 saat hizmet verir. Gece saat 00:30-05:30 arası binişler çift biletlidir. 48T hattının güzergahı ve saatleri, İETT'nin resmî web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden güncel olarak takip edilebilir.