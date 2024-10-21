19S durakları ve saatleri nelerdir? 19S Yenidoğan / Sarıgazi - Kadiköy hattı durakları, durak isimleri ve saatleri

İstanbul'da yaşayan milyonlarca insan için toplu taşıma, günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir. Bu kapsamda, otobüsler önemli bir rol oynamaktadır. Vatandaşlar, işlerine veya okullarına ulaşmak için farklı hatları tercih ederken, binecekleri otobüslerin geçtiği duraklar hakkında güncel bilgilere ulaşma ihtiyacı duyarlar. Bu hatlar arasında öne çıkanlardan biri de 19S otobüs hattıdır. 19S hattının sağladığı ulaşım imkanı, hem çalışanlar hem de öğrenciler için büyük önem taşımaktadır. Bu noktada 19S durakları ve saatleri nelerdir sorusu gündeme gelmektedir.
19S durakları ve 19S durak isimleri aşağıdaki gibidir:
19S seferleri, Yenidoğan Peronlar yönünden iş günleri 04:45'te, hafta sonu (cumartesi ve pazar) 05:00'te başlar. Aynı yönden her gün 04:15 civarında son sefer yapılır. 24 saat hizmet verir. Gece saat 00:30-05:30 arası binişler çift biletlidir. 48T hattının güzergahı ve saatleri, İETT'nin resmî web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden güncel olarak takip edilebilir.