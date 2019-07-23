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1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 16:29 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unutarak indiği panelvan araç hareket ederek, hızla gelen minibüsle çarpıştı.

1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unutarak indiği panelvan araç hareket ederek, hızla gelen minibüsle çarpıştı. 1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kazaya neden olan panelvan aracın ise market önünden kayma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Değirmendere Yalı Mahallesi 100. Yıl Atatürk Bulvarı mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cengiz Ç. idaresindeki 41 BM 838 plakalı panelvan araçla, bulvar üzerinde bulunan markete siparişleri bırakmak için durdu. Araçtan inen sürücünün el frenini çekmesini unuttuğu araç bir anda hareket ederek D-130 karayoluna indi. Bu sırada karşı yönden gelen Uğur Ç. yönetimindeki 67 AJ 813 plakalı minibüs duramayarak panelvan araca çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Uğur Ç. ve yan koltukta bulunan Ali Ç. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Ç.’nin durumunun ağır olduğu kazada panelvan araç sürücüsü Cengiz Ç. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Öte yandan meydana gelen kaza ise marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, market önüne gelen panelvan araçtan inen sürücü markete giriyor. Sürücünün içeri girmesinden kısa bir süre sonra yavaş yavaş kaymaya panelvan araç, D-130 yoluna giriyor. Yola giren aracı gören bir sürücü, son anda aracın yanından geçerken, hızla gelen bir minibüs ise panelvan araca çarpıyor.

1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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