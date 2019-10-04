HABER

1'i engelli 3 çocuğuyla yaşayan Suriyeli anne yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 13:34 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da eşi tarafından terk edilen ve 1'i engelli 3 çocuğu ile komşularının kirasını ödediği evde yaşayan Suriyeli Hadice İlhüseyn (40), engelli çocuğunun okula gidebilmesi için yetkililerden yardım istediğini belirtti.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da eşi tarafından terk edilen ve 1'i engelli 3 çocuğu ile komşularının kirasını ödediği evde yaşayan Suriyeli Hadice İlhüseyn (40), engelli çocuğunun okula gidebilmesi için yetkililerden yardım istediğini belirtti.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle 5 yıl önce ülkelerinden kaçarak Adıyaman'a sığınan 1'i engelli 3 çocuk sahibi Hadice İlhüseyn’in eşi ve çocuklarının babası 4 yıl önce evi terk etti. Abdurrahman (9), Hüseyfa (7) ve engelli Lihami İlhüseyin (11) ile yalnız yaşamaya başlayan anne Hadice İlhüseyn, Musalla Mahallesi'nde tek katlı toprak evde yaşamaya başladı. Aile komşularının verdiği yiyeceklerle karınlarını doyururken, anne İlhüseyn ise engelli çocuğunun akranları gibi okula gidebilmesi için yardım beklediklerini söyledi.

'PARAMIZ YOK KOMŞULARIN YARDIMI İLE EV KİRAMIZI VERİYORUZ'

Komşularının topladığı 200 lira ile evin kirasını verdiklerini belirten 11 yaşındaki Lihami İlhüseyin,"Ben okula gitmek istiyorum, evimiz harabe durumda. Sıcak bir ev istiyoruz. Evimizde hiçbir şey yok. Yazık çok sıcak, kışın da çok soğuk oluyor. Bu yaşantımız hiç güzel değil. İki kardeşim daha var. Benle beraber 3 kardeşiz ve hiç paramız yok komşuların yardımı ile ev kiramızı veriyoruz. Babam bizi 4 yıl önce terk edip gitti başka biri ile evlendi. Annem dizlerinden rahatsız olduğu için tedavisinin dışarıda olması lazım ama maddi durumumuz yok. Eğer okula gidersem büyüdüğümde doktor olmak istiyorum. Hasta olan ilaçlarını alamayana herkese yardımcı olmak istiyorum" dedi.

'KOCAM BİZİ TERK EDİP BAŞKASI İLE EVLENDİ'

Engelli çocuğunun okula gitmesini ve yetkililerden yardım beklediğini dile getiren anne Hadice İlhüseyin ise "Çocuklarımın daha rahat kalacak bir yerde olmalarını istiyorum. Engelli olan kızımın okumasını okula gitmesini istiyorum. Evimizde hiçbir şey yok. Komşularımızın yardımları ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Kocam bizi 4 yıl önce terk edip gitti başka biri ile evlendi. Ben de çocuklarımla ayakta durmaya çalışıyorum. Yetkililer bize yardım ederlerse seviniriz" diye konuştu.

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
İsmail Demir: Türkiye'nin sert gücüyle bazı denklemleri değiştirebildiği görüldüİsmail Demir: Türkiye'nin sert gücüyle bazı denklemleri değiştirebildiği görüldü
Günümüzde sosyal medyanın önemiGünümüzde sosyal medyanın önemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

WSJ: Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir

WSJ: Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir

İttifakta kriz mi var? Akşener sessizliğini bozdu

İttifakta kriz mi var? Akşener sessizliğini bozdu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Avrupa Ligi'nde bayrak skandalı!

Avrupa Ligi'nde bayrak skandalı!

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta toprak kayması! Ekipler sevk edildi

Esenyurt'ta toprak kayması!

Nefes kesen kovalamaca! Bursa'da yakalandılar

Nefes kesen kovalamaca! Böyle yakalandılar

İstanbul'daki 5.8'lik deprem sonrası dikkat çeken rapor: Rastlanır bir durum değil

İstanbul'daki deprem sonrası dikkat çeken rapor!

PKK'lı teröristler, HDP önündeki aileleri tehdit etmişler!

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

Naim Süleymanoğlu'nun evinde keşif! Kayıp 13 madalya aranıyor

Süleymanoğlu'nun evinde keşif! Her yer didik didik edildi

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem! Yeni Yargı paketinde yer alacak

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.