1'i görme engelli 3 Suriyeli tarihi Tevrat'ı satmaya çalışırken yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da tarihi Tevrat'ı satmayı planlayan 1'i görme engelli 3 Suriyeli, yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Seyhan İlçe Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu bir grubun, ellerindeki tarihi Tevrat'ı satma planı yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonunda belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu A.A. I.M. ve M.M.'yi yakaladı.1'i görme engelli 3 Suriyeli şüpheli gözaltına alınırken, Tevrat'a el konuldu. Tevrat, incelenmek üzere müze görevlilerine teslim edildi. Başlatılan soruşturma sürüyor.

