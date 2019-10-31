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1'i polis 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 09:25 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, 1 polis memuru ile yoldan geçen 1 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, 1 polis memuru ile yoldan geçen 1 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı. 2 grup arasında yaşanan çatışmaya müdahale sırasında yaralanan polis memuru Yücel Karadağ'ın vücuduna isabet eden 42 saçmadan 16'sının çıkarılamadığı öğrenildi.
Olay, 29 Ekim günü saat 17.00 sıralarında Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Recep Atabay ve Hüseyin Akarca ile aralarında husumet bulunan Abdulselam Adıyaman arasında çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Atabay ile Akarca, bulundukları birinci kattaki evlerinin balkonundan, Adıyaman da caddeden birbirlerine tüfekle ateş açmaya başladı. Silah sesleri büyük korkuya neden olurken, ihbar üzerine olay yerine Cinayet Büro Amirliği'nde görevli sivil kıyafetli polisler geldi. Polis ekipleri Adıyaman'ı etkisiz hale getirip, tüfeğini aldı.
Bu sırada polislerden Yücel Karadağ, balkondan ateş eden 2 kişiye polis olduklarını bildirerek, ateş etmeyi bırakmalarını söyledi. Ancak ikili ateş etmeye devam etti. Yücel Karadağ ile yoldan geçen Zafer Şahin, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çatışma anı DHA kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheliler Recep Atabay, Hüseyin Akarca, Abdulselim Adıyaman ile olaya karıştıkları öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.
BALKONDAKİ ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Recep Atabay ve Hüseyin Akarca tutuklandı. Abdulselam Adıyaman adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 9 şüpheli ise savcılıkta alınan ifadelerinin ardından salıverildi.
VÜCUDUNA 42 SAÇMA SAPLANMIŞ
Olay yerinde kendisine müdahale eden sağlık görevlileri ile meslektaşlarına panik yapmamaları konusunda sık sık uyarılarda bulunan polis memuru Yücel Karadağ'ın vücuduna 42 saçma isabet ettiği öğrenildi. Tedavisi devam eden Karadağ'ın vücudundan 16 saçmanın çıkarılamadığı bildirildi. Yoldan geçerken yaralanan Zafer Şahin'in ise tedavisinin ardından taburcu olduğu belirtildi.

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