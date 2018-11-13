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1'i polis 4 kişinin yaralandığı kavga; 16 kişi adliyeye gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 14:04 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de bir kahvehanede başlayan ve adeta sokak savaşına dönen 1'i polis memuru 4 kişinin tabancayla vurularak yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi.  Kavganın sokakta tabla açmak yüzünden çıktığı belirlendi.  Şirinevler Mahallesi üzerinde 9 Kasım 2018'de saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda iki grup arasında kavga çıktı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER'de bir kahvehanede başlayan ve adeta sokak savaşına dönen 1'i polis memuru 4 kişinin tabancayla vurularak yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi. Kavganın sokakta tabla açmak yüzünden çıktığı belirlendi.

Şirinevler Mahallesi üzerinde 9 Kasım 2018'de saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda iki grup arasında kavga çıktı. Bir kıraathanede başlayan kavga kısa sürede sokağa taşarak adeta bir meydan savaşına döndü. Bıçak, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya ihbar üzerine Bahçelievler Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından müdahale edildi. Dakikalarca süren kavga sırasında olaya müdahale eden polis memuru Erdinç F., göğsünden vurularak yaralandı. Bu sırada kavga eden şahıslardan Oktay A., Mehmet Ç. ve Suat O. da vuruldu. Olayın silahlı çatışmaya dönüşmesinin ardından bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi gönderildi. Sokak aralarında birbirileriyle kavga etmeyi sürdürdükleri öğrenilen olaya karışan tüm şahıslar yakalandı.

Gözaltına alınan 16 kişi Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerden Mehmet Ç.'nin ise hastanede tedavisi sürüyor. Polis soruşturması sonucu olayın sokakta tabla açmak yüzünden çıktığı tespit edildi. Şüphelilerin bir kaç gün öncede aynı sebep yüzünden sokakta tartıştıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan 16 kişi geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavisi süren Bahçelievler İlçe Emniyet müdürlüğünde görevli polis memuru Erdinç F.'nin ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

1'i polis 4 kişinin yaralandığı kavga; 16 kişi adliyeye gönderildi1'i polis 4 kişinin yaralandığı kavga; 16 kişi adliyeye gönderildi1'i polis 4 kişinin yaralandığı kavga; 16 kişi adliyeye gönderildi

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