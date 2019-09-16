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1'inci sınıf öğrencileri okula Türk bayrağının altında girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 17:15 | Son Güncelleme

KIRIKKALE Hasan Ali Yücel İlkokulu'nda 1'inci sınıf öğrencileri, okula 5'inci sınıf öğrencilerinin açtığı Türk bayrağının altında girdi.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Hasan Ali Yücel İlkokulu'nda 1'inci sınıf öğrencileri, okula 5'inci sınıf öğrencilerinin açtığı Türk bayrağının altında girdi.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının açılması dolayısıyla Hasan Ali Yücel İlkokulu'nda program düzenlendi. Programa Vali Yunus Sezer, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, halk oyunları gösterisi yapıldı.

'BİZ ÇOCUKLARIMIZDA KENDİMİZİ GÖRÜYORUZ'

Programda konuşan Vali Sezer, çocukları gördükleri zaman mutlu olduklarını söyleyerek, "Çocuklarımız başarılı olduğu zaman, değişik alanlarda başarı kazandığı zaman onlarla gurur duyuyoruz. En az anneleri, babaları kadar gurur duyuyoruz. Biz çocuklarımızı sadece öğrenci olarak görmüyoruz, Biz çocuklarımızda kendimizi görüyoruz. Yeni eğitim öğretim yılımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Vali Sezer, daha sonra öğrencilerle birlikte okulun bahçesine ağaç dikti. Okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencileri, ardından 5'inci sınıftaki öğrencilerin açtığı Türk bayrağı altında okula girdi. Bu durumun, İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi'ne yeni başlayan öğrencilere simit parçaları atma geleneğine tepki amacıyla yapıldığı öğrenildi.

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