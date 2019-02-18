'1'inci Yaşlılık Şurası' 20 Şubat'ta yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 20 Şubat'ta '1'inci Yaşlılık Şûrası gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakan Selçuk, şûranın ana temasının aktif yaşlanmanın desteklenmesi ve yaşlı haklarının güçlendirilmesi olarak belirlendiğini ifade etti ve uluslararası katılımlı olarak gerçekleştirilecek şûra hakkında bilgiler verdi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Eylül 2018 tarihinde Birlemiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada 2019’u 'Yaşlı Yılı' olarak ilan ettiğini duyurduğunu hatırlatarak bu doğrultuda, Cumhurbaşkanlığı himayesinde '1'inci Yaşlılık Şurası'nı gerçekleştireceklerini belirtti.

Türkiye'de genç nüfus yapısının korunduğu, yaşlı nüfus oranının gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Bakan Selçuk, "Bugün nüfusumuzun yüzde 8,8'ini oluşturan 65 ve daha büyük yaştaki bireylerin oranının 2060 yılında yüzde 22,6’ya yükseleceğini öngörmekteyiz. Nüfusumuzun yenilenme kapasitesini korumak için nüfus politikalarımızın gözden geçirilmesi önceliklerimiz arasındadır" dedi.

Yaşlıların mevcut ve değişen ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla evde veya kurumda sunulan hizmetlerin, yalnızca yaşlıların değil, ailelerin de sorun çözme kapasitesini arttırdığını vurgulayan Bakan Selçuk, "Hükümet olarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda yaşlıların bireysel haklarının güçlendirilmesi ve yeni sosyal hizmet modellerinin yaygınlaştırılması için çalışıyoruz" diye konuştu.