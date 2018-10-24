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"1.Ulusal Hakkari Film Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 15:59 | Son Güncelleme

Festival kapsamında düzenlenen Kısa Metrajlı Film Yarışması'nda ilk 10'a giren filmler belli oldu - İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu: - "Türkiye'nin dört bir yanından aldığımız 300'ü aşkın film başvurusuyla kurmaca film dalında bir rekora ulaştık"

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliği öncülüğünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen "1.Ulusal Hakkari Film Festivali" kapsamında düzenlenen film yarışmasında ilk 10'a giren filmler belirlendi.

Kısa Metrajlı Film Yarışması'na Türkiye genelinden 300'ü aşkın başvurudan ilk 10'a giren filmler, ön jürinin 10 günlük değerlendirmesinin ardından belirlendi.

Bu filmler arasından dereceye girenler ve jüri özel ödülü, ana jürinin değerlendirmeleri sonucu 29 Ekim'de açıklanacak.

Birincinin 7 bin 500, ikincinin 5 bin, üçüncünün de 2 bin 500 lira ile ödüllendirileceği yarışmada ödüller, 2 Kasım'da düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın destekleriyle "1. Ulusal Hakkari Film Festivali'ni geçekleştirdiklerini ve bu kapsamda Türkiye geneli Kısa Metrajlı Film Yarışması düzenlediklerini söyledi.

Yarışmaya ilginin yoğun olduğuna vurgu yapan Ağacanoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanından aldığımız 300'ü aşkın film başvurusuyla kurmaca film dalında bir rekora ulaştık. Dereceye giren film ve özel jüri ödülünü, 2 Kasım'da ana jüri ve ödül sahiplerinin katılacağı törenle sahiplerine vereceğiz. Festivalde desteklerini esirgemeyen, bize bu imkanı sağlayan başta Valimiz Sayın Cüneyit Orhan Toprak'a ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğüne, yarışmaya ilgi gösteren başvuru sahipleri ve ön ile ana jürimize şükranlarımı sunuyorum."

Ağacanoğlu, film festivali ile Hakkari'nin kültür ve sanatla daha çok gündeme geleceğini ve bu etkinliklerin kentin tanıtımına katkı sunacağını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
"1.Ulusal Hakkari Film Festivali" Hakkari

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