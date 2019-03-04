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1.Uluslararası Avrasya Kitap Festivali sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 17:13 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “1.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali” dün sona erdi. 124 seçkin yayınevinin katıldığı festivali 9 günde on binlerce kitapsever ziyaret etti. Festival bünyesinde gerçekleştirilen “4.İstanbul Fellowship” organizasyonunda ise 72 ülkeden 286 yerli ve yabancı yayımcı buluştu. Toplamda 2 bin 800 telif görüşmesi yapıldı, bine yakın telif alışverişi ön anlaşması imzalandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Basın Yayın Birliği’nin iş birliğiyle bu sene ilk kez düzenlenen “Uluslararası Avrasya Kitap Festivali” dün sona erdi. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 124 seçkin yayınevi katılımıyla gerçekleştirilen festivali 9 günde on binlerce kitapsever ziyaret etti. Festival bünyesinde gerçekleştirilen ve İstanbul’u dünyanın telif marketi konumuna yükseltmeyi amaçlayan “4’üncü İstanbul Fellowship” organizasyonunda ise Türk ve dünya yayımcılığının profesyonelleri bir araya geldi.

9 gün süren festival, yazarlar ile kitapseverleri buluşturdu
1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali’ne 124 seçkin yayınevi katıldı. Yayınevlerinin yeni çıkan kitapları, özel basım eserler stantlarda yerini aldı. Bu sene ilk kez düzenlenen festivalin teması “Uzun Bir Hikaye” olarak belirlendi. Onur Yazarı olarak Mustafa Kutlu’nun belirlendiği festivalde Prof. Dr. Fuat Sezgin için de anma etkinliği gerçekleştirildi. İBB iştiraki Kültür AŞ, festivalde açacağı stant ile özel yayınlarını kitapseverlerin beğenisine sunuldu. İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Osmanlı’nın son dönemindeki gazetelerden derlenen “Havadis 1917-1918, Yüz Yıl Önce” sergisi, ziyaretçilerin beğenisini topladı. 9 gün süren festival süresince 217 imza günü etkinliği, 125 söyleşi programı yapıldı. Katılımcılar etkinliklere büyük ilgi gösterdi. Sevdikleri yazarlar ile görüşüp hatıra fotoğrafı çekme imkânı buldu. Festivali, toplamda on binlerce kitapsever ziyaret etti.

İstanbul’da bine yakın telif alışverişi ön anlaşması imzalandı
İBB ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği’nin (TBYM) iş birliğinde düzenlenen “4. İstanbul Fellowship” organizasyonu festival bünyesinde gerçekleştirildi. Türk yayımcılar ile dünya yayımcıları arasında iş birliğinin artırılması ve İstanbul’un bir telif marketi haline getirilmesi amacıyla düzenlenen İstanbul Fellowship buluşmalarında 95’i yerli, 191’i yabancı olmak üzere 286 yayımcı yer aldı. 3 gün süren organizasyon kapsamında Türk-Yabancı yayımcılar arasında bin 600, Yabancı-Yabancı yayımcılar arasında ise bin 200 olmak üzere toplamda 2 bin 800 telif görüşmesi yapıldı. Bu görüşmeler sonunda bine yakın telif alışverişi ön anlaşması imzalandı.

1.Uluslararası Avrasya Kitap Festivali sona erdi

1.Uluslararası Avrasya Kitap Festivali sona erdi

1.Uluslararası Avrasya Kitap Festivali sona erdi

1.Uluslararası Avrasya Kitap Festivali sona erdi

1.Uluslararası Avrasya Kitap Festivali sona erdi

1.Uluslararası Avrasya Kitap Festivali sona erdi

1.Uluslararası Avrasya Kitap Festivali sona erdi

1.Uluslararası Avrasya Kitap Festivali sona erdi

1.Uluslararası Avrasya Kitap Festivali sona erdi

1.Uluslararası Avrasya Kitap Festivali sona erdi

1.Uluslararası Avrasya Kitap Festivali sona erdi

1.Uluslararası Avrasya Kitap Festivali sona erdi

1.Uluslararası Avrasya Kitap Festivali sona erdi

1.Uluslararası Avrasya Kitap Festivali sona erdi

1.Uluslararası Avrasya Kitap Festivali sona erdi

1.Uluslararası Avrasya Kitap Festivali sona erdi

1.Uluslararası Avrasya Kitap Festivali sona erdi

1.Uluslararası Avrasya Kitap Festivali sona erdi

1.Uluslararası Avrasya Kitap Festivali sona erdi

1.Uluslararası Avrasya Kitap Festivali sona erdi

1.Uluslararası Avrasya Kitap Festivali sona erdi
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