2-3 kıtalık 23 Nisan şiirleri | 23 Nisan’da ne oldu, önemi nedir?

23 Nisan için hazırlanan şiirler ve mesajlar her yıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği Çocuk Bayramı için yeniden araştırılıyor. 23 Nisan, TBMM’nin açıldığı gün olması nedeniyle Türk ulusu için ayrı bir önem taşırken, okunan şiirlerle bu önemli günün anlamı bir kez daha dile getirilmiş oluyor. 23 NİSAN’DA NE OLDU, ÖNEMİ NEDİR? 23 Nisan 1920’de Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Zorlu şartlar altında açılan bu meclisle Türk halkı egemenliğini ilan ederken, Türk milletinin bağımsızlığını kazanacağı Kurtuluş Savaşı için önemli bir adım atılmış oldu. Kısacası TBMM’nin açılışı kurtuluşa doğru gidilen yolda önemli safhalardan biri oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1921 yılından itibaren Milli Bayram olarak kutlanmaya başlandı. 2-3 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRLERİ 23 NİSAN Egemenlik bizimdir,

Düğün şenlik bizimdir,

Bu esenlik bizimdir,

Geldi 23 Nisan

Coşalım, sevinelim,

Süslenip giyinelim,

Coşkuyla övünelim,

Geldi 23 Nisan

Bayrakları alalım,

Alanlara dalalım,

Hepimiz bir olalım,

Geldi 23 Nisan.

Hadi BESLEYİCİ 23 NİSAN BİR ARMAĞAN Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç Nisan, Hep neşeyle doluyor insan. İşte, bugün bir meclis kuruldu, Sonra hemen padişah kovuldu. Bugün yirmi üç Nisan, Hep neşeyle doluyor insan. Bugün, Atatürk'ten bir armağan, Yoksa, tutsak olurduk sen inan. Bugün yirmi üç Nisan, Hep neşeyle doluyor insan. Saip EGÜZ 23 NİSAN 23 Nisan…

Yurdu koruyan,

Yarını kuran,

Sen ol çocuğum.

Eskiyi unut,

Yeni yolu tut,

Türklüğe umut,

Sen ol çocuğum.

Bizi kurtaran,

Öndere inan,

Sözünü tutan,

Sen ol çocuğum.

Küçüksün bugün,

Yarın büyürsün

Her işte üstün

Sen ol çocuğum.

Çalışıp öğren,

Her şeyi bilen

Yurduna güven

Sen ol çocuğum. Hasan Ali YÜCEL 23 NİSAN GÜNÜ Bayram yapar çocuklar, 23 Nisan günü Büyük bir sevinç kaplar, Bütün yurdun üstünü Bin dokuz yüz yirmide Duyuldu halkın sesi Açıldı bu tarihte Büyük Millet Meclisi Bugün edildi ilân Yeni bir Türk devleti Bundan, 23 Nisan Sevindirir milleti İ. Hakkı SUNAT 23 NİSAN Baharın mutlu günü

Yurdumun kutlu günü

Neşelerin düğünü

Güzel 23 Nisan

İnanarak yürekten

Hız aldık Atatürk'ten

Bizi ona yükselten

Bir el 23 Nisan

23 NİSAN Sevinçliyiz hepimiz, Taştı bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz, Geldi 23 Nisan. Süsleriz biz her yanı, Geldi çocuk bayramı. Atatürk'ün armağanı, Yaşa 23 Nisan. HAKKI ERCAN 23 NİSAN

Sana armağan etti, Ata bu güzel günü, 23 Nisan bugün, Çocuk Bayramı günü. Sevin, oyna, gez, dolaş, Senin bayramın bugün. Bayrağı sev arkadaş. Dalgalandıkça öğün. R.Gökalp ARKIN 23 NİSAN

Bugün sen de bayrağım,

Daha şanlı dalgalan.

Bugün büyük bayramım

Bugün 23 Nisan.

Bugün başta talihim

Ve milletim uyandı

Ankara'nın bağrında

Bir sönmez ateş yandı.

Aydınlattı yurdumu

Dağıldı alev alev

Bugün kalktı ayağa

Uyuklayan koca dev.

Bugün bana Ata'mdan

En büyük bir armağan.

Bugün büyük bayramım

Bugün 23 Nisan… İ.Hakkı TALAS 23 NİSAN

Biz dünyaya gelmeden

Her yeri düşman almış.

Atatürk düşmanları,

Yurdumuzdan çıkarmış

23 Nisan günü

Meclis kuruldu diye,

Büyük bayram verilmiş

Çocuklara hediye.

Gülelim eğlenelim

Kutlayalım bayramı

Verelim hep el ele

Yükseltelim vatanı.

Melahat UĞURKAN EGEMENLİK BAYRAMI

Egemen bir milletin,

Coştuğu bir gündür bu!

Yurduma hürriyetin,

Koştuğu bir gündür bu.

Başımızda Atatürk,

Ülkümüz yüce Türklük,

Milletimin en büyük,

Sevdiği bir gündür bu.

23 Nisan’ı veren,

Bugünleri gösteren,

Büyük Atam diyor ki:

“Türk, çalış, övün, güven!”

ALİ PÜSKÜLLÜOĞLU