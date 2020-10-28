2.4 GHz çok yakında tarih olabilir

Apple, geçtiğimiz haftalarda merakla beklenen yeni iPhone’larını tanıtmış ve satışa sunmuştu. Son gelen bilgilere göre ise iPhone 12'nin internet paylaşma konusunda yeni bir devri başlatması muhtemel.

İPHONE 12'NİN KİŞİSEL ERİŞİM NOKTASINDA 5 GHZ SÜRPRİZİ

MacRumors’tan Steve Moser tarafından belirtilen ve Aaron Zollo tarafından onaylanan bilgiye göre; iPhone 12 serisi, önceki iPhone’larda 2,4 GHz Wi-Fi’ye kıyasla daha hızlı olan 5 GHz Wi-Fi üzerinden Kişisel Erişim Noktası desteği sunuyor. 5 GHz Wi-Fi üzerinden Kişisel Erişim Noktası, tüm iPhone 12 modellerinde varsayılan olarak etkin geliyor.

Bu cihazlardaki Ayarlar> Kişisel Erişim Noktası menüsünde, Kişisel Erişim Noktası'nı 2,4 GHz Wi-Fi’ye döndüren yeni bir “Uyumluluğu En Üst Düzeye Çıkar” geçiş düğmesi yer alıyor. Apple, bu bölümde, bunun ortak erişim noktasına bağlı aygıtlarda internet performansını düşürebileceğini belirtiyor.

Daha yüksek hızlı 5G ağları ve 5GHz Wi-Fi’nin daha yüksek maksimum verimini destekleyen iPhone 12 modellerinin kombinasyonu, daha hızlı Kişisel Erişim Noktası’nın yolunu açıyor. Ancak tam hız iyileştirmelerini doğrulamak için testlerin yapılması gerekecek.