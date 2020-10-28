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2.4 GHz çok yakında tarih olabilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.10.2020 11:58 | Son Güncelleme

Apple’ın yeni gözdesi iPhone 12 internet paylaşma konusunda yeni bir dönemi başlatıyor gibi görünüyor.

2.4 GHz çok yakında tarih olabilir

Apple, geçtiğimiz haftalarda merakla beklenen yeni iPhone’larını tanıtmış ve satışa sunmuştu. Son gelen bilgilere göre ise iPhone 12'nin internet paylaşma konusunda yeni bir devri başlatması muhtemel.

İPHONE 12'NİN KİŞİSEL ERİŞİM NOKTASINDA 5 GHZ SÜRPRİZİ

MacRumors’tan Steve Moser tarafından belirtilen ve Aaron Zollo tarafından onaylanan bilgiye göre; iPhone 12 serisi, önceki iPhone’larda 2,4 GHz Wi-Fi’ye kıyasla daha hızlı olan 5 GHz Wi-Fi üzerinden Kişisel Erişim Noktası desteği sunuyor. 5 GHz Wi-Fi üzerinden Kişisel Erişim Noktası, tüm iPhone 12 modellerinde varsayılan olarak etkin geliyor.

Bu cihazlardaki Ayarlar> Kişisel Erişim Noktası menüsünde, Kişisel Erişim Noktası'nı 2,4 GHz Wi-Fi’ye döndüren yeni bir “Uyumluluğu En Üst Düzeye Çıkar” geçiş düğmesi yer alıyor. Apple, bu bölümde, bunun ortak erişim noktasına bağlı aygıtlarda internet performansını düşürebileceğini belirtiyor.

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Daha yüksek hızlı 5G ağları ve 5GHz Wi-Fi’nin daha yüksek maksimum verimini destekleyen iPhone 12 modellerinin kombinasyonu, daha hızlı Kişisel Erişim Noktası’nın yolunu açıyor. Ancak tam hız iyileştirmelerini doğrulamak için testlerin yapılması gerekecek.

5 GHz Wi-Fi’nin 2,4 GHz Wi-Fi’den daha hızlı olmasına rağmen, daha kısa menzile sahip olduğunu, bu nedenle Kişisel Erişim Noktası hızlarının, bağlı bir cihazın iPhone ile olan mesafesine göre değişeceğini unutmayın.

Apple’ın başlatmış olduğu bu yeni özelliğin yıllar içerisinde gelişmesini bekliyoruz. 2.4 GHz kısa süre içerisinde demode olmasa bile bundan 10 yıl sonra sadece 5 GHz’yi konuşacağız gibi görünüyor.

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