2.4 GHz vs 5 GHz: Hangisi daha iyi?

2.4 GHz'in artık bir işlevi kalmadı mı? 5 GHz'e geçsek tüm sorunlarımız bitecek mi? Internet Servis Sağlayıcılar bu geçişe ne kadar izin veriyor? Evdeki modemi 5 GHz'e çevirebilir miyiz? Tüm bu sorular ve fazlasının cevabı videomuzda.