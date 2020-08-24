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2.4 GHz vs 5 GHz: Hangisi daha iyi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.08.2020 14:57 | Son Güncelleme

Son zamanlarda modemlerimizden, cep telefonlarımıza kadar çok daha sık karşımıza çıkmaya başlayan çift band wi-fi yayını ve 5.0 GHz frekansın hayatımıza neler kattığını kısaca anlatıyoruz. Kablosuz internetle ilgili bir çok bilgi veriyoruz.

2.4 GHz vs 5 GHz: Hangisi daha iyi?

2.4 GHz'in artık bir işlevi kalmadı mı? 5 GHz'e geçsek tüm sorunlarımız bitecek mi? Internet Servis Sağlayıcılar bu geçişe ne kadar izin veriyor? Evdeki modemi 5 GHz'e çevirebilir miyiz? Tüm bu sorular ve fazlasının cevabı videomuzda.


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