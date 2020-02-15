2,4 milyar TL ile son 7 yılın en yüksek net kârına ulaştı

Türk Telekom, 2019 yılına ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2019’da yüzde 15,8 büyüme ile 23,7 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom, 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek gelir artışını gerçekleştirdi. Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK), yine halka arzdan bu yana en yüksek yıllık büyüme olan yüzde 32,4 artışla 11,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Güçlü gelir büyümesinin yanı sıra etkin maliyet ve gider yönetimi ile geçen yıla göre 5,9 puanlık iyileşme sağlanan FAVÖK marjı ise yine 2008’deki halk arzdan bu yana en yüksek yıllık değeri olan yüzde 47,2’ye ulaştı. Yıl boyunca elde edilen yeni abone kazanımları, satış gelirlerinde rekor büyüme ve FAVÖK kârlılığındaki yüksek artış sonucunda Türk Telekom, 2019’da 2,4 milyar TL net kâr elde ederek son 7 yılın en yüksek net kârına ulaştı. Türk Telekom’un yatırım harcamaları da 2019’da, bir önceki yıla göre yüzde 20,9 artışla 4,9 milyar TL’ye yükseldi.

Toplam abone sayısı 48 milyona yaklaştı



Türk Telekom, 2019’da 1,8 milyon net abone kazanımı sağlayarak toplam abone sayısını 47,8 milyona yükseltti. Toplam sabit genişbant internet abone sayısı 11,4 milyon olurken yeni genişbant abonelerinin yaklaşık yüzde 90’ı, yenilenen aboneliklerin de yaklaşık yüzde 60’ı yeni limitsiz internet paketlerini tercih etti. Türk Telekom’un fiber şebekesi ile ulaştığı hane halkı sayısı da son bir yılda şu ana kadarki en yüksek yıllık artış olan 3,2 milyon artışla 21,9 milyona yükseldi. Mobilde artan pazar payı trendini sürdüren Türk Telekom’un mobil abone sayısı 1,4 milyon net artışla 22,9 milyona çıkarken geçen yıl yüzde 46 olan LTE abonelerinin toplam mobil aboneler içindeki payı 2019’da yüzde 55’e ulaştı. LTE kullanıcılarının aylık ortalama kişi başı mobil data kullanımı ise bir önceki yıla göre 2,5 GB artarak 8,6 GB olarak gerçekleşti.