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2,5 yaşındaki çocuğu içki masasına oturtup, rakı içirdiler!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 04.09.2019 11:12 | Son Güncelleme

Bursa’da bir baba, boşandığı eşinin hem kendisinden olan kızına, hem de ikinci evliliğinden olan iki çocuğuna içki içirdiği videoları görünce savcılığa suç duyurusunda bulundu.

2,5 yaşındaki çocuğu içki masasına oturtup, rakı içirdiler!

Bursa’da yaşayan Serkan D., 2009 yılında eşi Y.Ç.’den ayrıldı. Çiftin 2007 yılında doğan kızlarının velayeti anne Y.Ç.’ye verildi. Y.Ç. 2011 yılında bir çocuk babası A.Ç. ile evlendi. Y.Ç. ile A.Ç.’nin bu evlilikten bir erkek çocukları dünyaya geldi. Serkan Ç., şimdi 12 yaşında olan kızı C.Z.D. ile görüştüğü sıralarda, kızının cep telefonunu kontrol etti ancak gördükleri karşısında hayrete düştü.

Serkan D., eski eşinin hem kendisinden olan 12 yaşındaki kızına, hem de yeni kocası A.Ç.’den olan çocuğuna içki içirdiğini gördü. Gördükleri karşısında şok geçiren adam, telefonu biraz daha karıştırınca, bu sefer, A.Ç. ve Y.Ç.’nin 2,5 yaşındaki oğullarına da rakı içirdiklerini gördü. Videoda, alkol kokusundan rahatsız olmayan, hatta elinden rakı bardağı alınınca ağlayan çocuğu gören Serkan D., soluğu savcılıkta aldı.

Kızının kendisine anlattıklarını ve telefondan çıkanları delil olarak savcılığa sunan Serkan D, Y.Ç. ve eşi A.Ç.’den şikayetçi oldu. Şikayetin ardından şahıslarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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bursa içki

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